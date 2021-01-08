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Погоня с засадой: бесправника задержали инспекторы ГАИ возле Гомеля – видео
08.01.2021 15:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Автомобиль Skoda Superb инспекторы заметили вблизи улицы Крупской: они подали сигнал об остановке, однако водитель проигнорировал его и начал убегать. В ходе погони мужчине удалось уйти от инспекторов: машину он бросил на обочине возле деревни Хальч и сбежал.
Сотрудники ГАИ оставались на месте до утра и сумели задержать нарушителя, который вернулся к авто и снова попытался скрыться.
Бесправник оказал милиционерам сопротивление, поэтому им пришлось применить слезоточивый газ. На 37-летнего гомельчанина составили несколько протоколов, ему грозят внушительный штраф и арест.
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Инспекторы ГАИ задержали вблизи Гомеля местного жителя, который не имел водительского удостоверения. Смотрите на видео кадры, снятые сотрудниками ДПС.
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