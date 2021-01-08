Усов: «Лукашенко уже начал использовать печальный case Вашингтона»

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог о том, как белорусский режим получил повод для оправдания террора и репрессий в стране.

«Лукашенко уже начал использовать печальный case Вашингтона для оправдания усиления террора и репрессий в Беларуси и пропаганды политики государственного насилия, — пишет Павел Усов.

Фактически, дал указание на полную зачистку улиц и дворов, прикрываясь тем, что и как было сделано в Капитолии. «Не осуждайте меня, я за пАрадак». Если там (оплот демократии) такое происходит, то мы тоже можем.

Психология классического неудачника, который ждет только того, чтобы удачливый и успешный споткнулся, чтобы оправдать собственные пороки и жизненное поражение.

К сожалению успехи демократических обществ ни как не влияют на закостеневшие авторитаризмы, а вот неудачи, ушибки, бедствия, гибель людей служат дополнительной подпоркой для политики местных тираний и авторитарного сознания. "Ой, посмотрите, там Капитолий штурмуют, а у нас такого нет. Лукашенко мАладец"».