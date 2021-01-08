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Усов: «Лукашенко уже начал использовать печальный case Вашингтона»
08.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политолог о том, как белорусский режим получил повод для оправдания террора и репрессий в стране.
«Лукашенко уже начал использовать
Фактически,
Психология классического неудачника, который ждет только того, чтобы удачливый и успешный споткнулся, чтобы оправдать собственные пороки и жизненное поражение.
К сожалению успехи демократических обществ ни как не влияют на закостеневшие авторитаризмы, а вот неудачи, ушибки, бедствия, гибель людей служат дополнительной подпоркой для политики местных тираний и авторитарного сознания. "Ой, посмотрите, там Капитолий штурмуют, а у нас такого нет. Лукашенко мАладец"».
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Белорусский режим получил повод для оправдания террора и репрессий в стране.
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