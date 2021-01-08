Доллар может подешеветь: прогноз курса рубля на следующую неделю









Средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе, как и прогнозировалось, снизился на 0,5% и составил 6 января 2,5655 рубля за доллар.





Аналогичный курс евро уменьшился всего на 0,1% – до 3,1648 рубля за евро.





Средневзвешенный курс российского рубля также снизился на 0,1% – до 3,4853 белорусских рубля за 100 российских.





Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля в течение недели колебалась, но по ее итогам уменьшилась на 0,2%. А объем торгов иностранными валютами на БВФБ в среднем за день составил 163,4 млн. рублей против 166,6 млн. рублей на предшествовавшей неделе.





Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Судя по этим данным, предложение валюты на бирже на прошедшей неделе оказалось выше спроса. Однако говорить о возникновении тенденции пока рано.





Декабрь оказался довольно напряженным месяцем для валютного рынка РБ. Беларусь получила российский правительственный кредит в объеме 500 млн. долларов, однако ее международные резервные активы выросли только на 92,1 млн. долларов и составили на 1 января 2021 года 7,47 млрд. долларов.





Нацбанк не сообщил, покупал ли он валюту в декабре, но проинформировал, что в 2020 году он совместно с правительством исполнил внешние и внутренние обязательства на 3,9 млрд. долларов, в том числе в декабре – на 227 млн. долларов, а также продавал валюту на бирже. В итоге резервы за год сократились на 1,9 млрд. долларов.





В Нацбанке также проинформировали, что в соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2021 год золотовалютные резервы страны в текущем году могут опуститься не более чем до 6 млрд. долларов. Это означает, что он не собирается девальвировать рубль.





Правительство Беларуси рассчитывает обеспечить рост экономики РБ в 2021 году на 1,8%. Об этом 3 января сообщил премьер-министр РБ Роман Головченко. Он подчеркнул, что впервые в своей практике правительство в ближайшее время утвердит целевой план развития страны на год, в котором будет подробно описаны меры, которые позволят обеспечить запланированный подъем ВВП.





Итоги прошлого года, похоже, оказались вполне благополучными. По крайней мере, президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи 5 января сообщил, что в прошлом году ВВП снизился всего на 0,5%. Это хороший результат для кризисного периода.





За счет чего правительство планирует обеспечить рост ВВП в 2021 году, Роман Головченко не рассказал, но ясно, что печатать деньги правительство не собирается. Более того, оно планирует дополнительно изъять из экономики средства посредством повышения ряда налогов и ликвидации некоторых льгот.





Как рассказал министр финансов РБ Юрий Селиверстов, в связи с этим дополнительные поступления в бюджет составят за год около 1 млрд. рублей. При этом он окажется дефицитным в размере 4 млрд. рублей. Министр подчеркнул, что источники финансирования дефицита имеются.





Позитивным для белорусского рубля является и рост цен на нефть на мировом рынке, что должно привести к росту доходов страны от экспорта нефтепродуктов. Кроме того, Украина с 3 января возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Это весьма важно, учитывая то, что БелАЭС уже работает, и куда девать ее электроэнергию, совершенно неясно.





С учетом указанных факторов можно ожидать продолжения укрепления белорусского рубля, то есть снижения стоимости валютной корзины на величину около 0,5% за неделю.





Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс

Ожидаемая коррекция курса евро против доллара никак не хочет происходить, более того, на прошедшей неделе курс евро умудрился превысить уровень 1,23 доллара за евро.





Впрочем, особой заслуги европейской валюты в этом не было. Дешевел доллар, так как приближается время, когда президентом США станет Джо Байден, от которого все ожидают увеличения финансовой поддержки американской экономики, что должно привести к ослаблению доллара.





Впрочем, Дональд Трамп не сдается до последнего. 5 января он пытался поддержать двух кандидатов в Сенат от республиканской партии в штате Джорджия. Однако по предварительным данным победили представители демократической партии, и теперь в Сенате голоса разделены поровну между двумя партиями, но демократы имеют преимущество голос вице-президента США Камалы Харис.





Таким образом, у демократов будет вся полнота власти – президентский пост и большинство в обеих платах Конгресса. То есть, после вступления Джо Байдена в должность президента 20 января он сможет делать что пожелает.





Все указанные процессы приводят к ослаблению доллара. Однако оно все же происходит слишком быстро, а настроения на рынках явно чрезмерно оптимистичны на фоне пандемии и глобального экономического кризиса. Более того, появляются новые негативные прогнозы в отношении фондовых рынков, где явно надулся очередной мыльный пузырь. В частности, главный стратег Morgan Stanley по рынку акций США Майк Уилсон отметил рост фондовых индексов США в 2020 году (S&P 500 – на 16,3%, а Nasdaq Composite – на 43,6%). Он считает, что назрела коррекция.





Обвал на рынках акций может поддержать доллар. В целом коррекция кажется уже давно назревшей, поэтому можно прогнозировать снижения курса евро на рынке форекс на текущей неделе примерно на 0,5%.





6 января в Конгрессе США произошли чрезвычайные события: он должен был утвердить результаты президентских выборов, но толпа протестующих сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание Конгресса (на несколько часов) и помешала этому. В ближайшие дни возможны другие события подобного рода. Но они вряд ли изменят ситуацию на валютном рынке, так как в возможность силового захвата власти Дональдом Трампом никто не верит.





Прогноз курса доллара на Московской бирже

Российский рубль продолжает колебаться как на качелях. В начале прошедшей недели курс доллара на Московской бирже (с расчетами завтра) поднимался до 75 рублей, что было вызвано падением цен на нефть в связи со срывом переговоров об уровне добычи нефти на февраль и март на совещании стран ОПЕК+. Однако 6 января доллар подешевел ниже 74 рублей в связи с неожиданной уступкой Саудовской Аравии, которая согласилась резко сократить уровень добычи нефти, в то время как Россия ее увеличила.





Саудовцы пообещали снизить добычу нефти в феврале и марте на 838 тыс. баррелей в сутки, в то время как России и Казахстану разрешили нарастить добычу на 65 и 10 тысяч баррелей в день соответственно. Более того, некоторые страны ОПЕК+ собираются снизить добычу на 425 тыс. баррелей в сутки.





В связи с этим цены на нефть резко выросли, а доллар на Московской бирже подешевел. Остановить этот процесс не смогло даже сообщение о совместном заявлении ряда американских ведомств о том, что хакерская операция, в которой подозревается Россия, продолжается. Но инвесторы не обратили на это внимания.





11 января в России завершаются новогодние каникулы и Банк России возобновит продажу валюты. Это может стать дополнительным фактором, который поддержит рубль. В связи с этим можно ожидать снижения курса доллара на Московской бирже на 0,5-1%.





Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю