Источник материала: Хартия'97

Ученые изобрели необычный метод тренировки мышц 8.01.2021, 16:14

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Это произошло благодаря длительным экспериментам и анализам.

Новое исследование ученых из Университета имени Эдит Кован (Edith Cowan University или ECU) показало важное для медицины открытие, благодаря которому врачи-реаниматологи могут изменить технологию реабилитации после травм.

Благодаря длительным экспериментам и анализам ученые определили, что существует возможность сохранить упругость и силу мышц временно бездейственной руки даже не двигая ей, пишет Sci Tech Daily (перевод — nv.ua ).

Но потрудиться все же придется, — технология работает только в случае регулярных нагрузок на вторую руку.

Находка ученых может помочь во время реабилитации после тяжелых травм и поставить под вопрос предыдущие исследования. Ранее считалось, что силовые упражнения менее эффективны для роста мышц.

«Я думаю, наше открытие может кардинально поменять подход к реабилитации людей, которые временно не могут шевелить одной рукой или ногой. Если начать упражнения на рабочей конечности вовремя, мы можем ускорить восстановление после травм», — считает профессор ECU Кен Носака.

В исследовании приняли участие 30 человек, у которых временно не работала одна из рук. Разделенные на три группы, травмированные люди по разному проходили реабилитацию.

Самый лучший результат продемонстрировала группа, в которой люди делали силовые упражнения на рабочей руке (так называемые эксцентрические упражнения во время которых мышцы расширяются).

«В этом исследовании мы сосредоточились на локтевых частях, так как мышца здесь часто используется в качестве модели для изучения влияния временной неподвижности на силу и размер мышц, и, конечно же, это важная мышца для движения руки», — говорит профессор Носака.

Напомним, летом 2020 года новое исследование Токийского технологического института показало, что ежедневные тяжелые физические упражнения могут сократить продолжительность жизни.

В исследовании продолжительности жизни профессиональных японских артистов ученые обнаружили, что исполнители Kabuki (классическая японская танцевальная драма), известные своими энергичными движениями, имели более короткую продолжительность жизни по сравнению с другими исполнителями, которые ведут относительно сидячий образ жизни.

Основываясь на анализе данных, Наоюки Хаяси и Казухиро Кезука из Токийского технологического института гуманитарных наук полагают, что тяжелые физические нагрузки на протяжении всей жизни не обязательно увеличивают продолжительность жизни.

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