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Жители агрогородка под Минском продолжают праздничные гуляния
Источник материала: Хартия'97
Жители агрогородка под Минском продолжают праздничные гуляния
Большевик вышел на улицу под бело-красно-белыми флагами.
В Беларуси - 153 день непрерывных протестов.
- В агрогородке Большевик Минского района жители продолжают праздничные гуляния, пишет телеграм-канал
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Большевик вышел на улицу под бело-красно-белыми флагами.
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