|
Бобруйчане напомнили, что будет с лукашистами в ближайшем будущем
Источник материала: Хартия'97
Бобруйчане напомнили, что будет с лукашистами в ближайшем будущем
Бобруйских зубров не одолеть!
Бобруйчане провели креативную акцию и сделали фото того, что сейчас происходит в стране и что будет с лукашистами в ближайшем будущем.
Фото опубликовал телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бобруйских зубров не одолеть!
|
Свежие газеты
Архив (Разное)