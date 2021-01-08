Источник материала: Хартия'97

Бобруйчане напомнили, что будет с лукашистами в ближайшем будущем 2 8.01.2021, 15:40

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Бобруйских зубров не одолеть!

Бобруйчане провели креативную акцию и сделали фото того, что сейчас происходит в стране и что будет с лукашистами в ближайшем будущем.

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!» .









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