ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Facebook ищет сотрудников по работе с Беларусью

08.01.2021 16:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Facebook ищет сотрудников по работе с Беларусью

  • 8.01.2021, 15:30
  • 1,702
Facebook ищет сотрудников по работе с Беларусью

Качество белорусскоязычного контента должно вырасти.

Facebook ищет сотрудников по работе с Беларусью, а именно «специалиста по рыночным операциям в Беларуси», пишет сайт tut.by.

В вакансии, размещенной на сайте компании, указано, что сотрудник должен свободно владеть письменным и разговорным белорусским языком, а также поддерживать постоянную связь с местным сообществом в Беларуси и знать в деталях белорусскую культуру и общепринятые практики.

Суть работы заключается в том, чтобы адаптировать соцсеть под местные особенности.

«Вы будете работать с командой белорусского рынка, чтобы проверять контент, о котором поступают сообщения, на предмет потенциальных злоупотреблений, решать проблемы с учетными записями пользователей, улучшать общую поддержку для этого рынка, а также решать тематические глобальные проблемы», — говорится в вакансии.

Это работа на полную ставку, офис расположен в Дублине, Ирландия.

На данный момент у соцсети в Беларуси нет полноценной службы поддержки. И хотя соцсеть научилась переводить посты на белорусский, качество перевода все еще оставляет желать лучшего.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Качество белорусскоязычного контента должно вырасти.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хто спыніць тэрарызм Лукашэнкі? Аналіз міжнародных наступстваў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by