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Тихановская обсудила с новым главой МИД Литвы Ландсбергисом направления поддержки Беларуси

08.01.2021 16:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская впервые встретилась с новым министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и вице-министром Мантасом Адоменасом.

Тихановская обсудила с новым главой МИД Литвы Ландсбергисом направления поддержки Беларуси

Как сообщается на сайте Тихановской, она поблагодарила Литву за обширную помощь Беларуси и высказала надежду, что новая администрация продолжит работать в том же направлении. Ландсбергис, в свою очередь, подчеркнул важность освобождения политических заключенных и поддержал свободные и честные выборы, которые должны пройти в Беларуси как можно скорее.

Представители правительства Литвы назвали несколько направлений в дальнейшей поддержке Беларуси. Одно из них — передача для Беларуси европейской вакцины против COVID-19 под контролем Офиса Тихановской, через представителя по медицине, который появится в скором времени. Сейчас обсуждаются возможности реализации такой помощи, например получение так называемой вакционной визы в Литве.

Министр подтвердил намерение Литвы активно продвигать санкции против режима на национальном и международном уровне. Литва будет вводить запрет на въезд и выдачу виз для тех, кто участвовал в фальсификациях и осуществлял другие преступления против белорусов.

Тихановская подчеркнула: «Для нас важно, чтобы Литва упростила миграционные правила для белорусов хотя бы в 2021 году. Сотни белорусов вынуждены временно проживать в Литве и других соседних странах. Стоит учитывать потребность в медицинской страховке, временном виде на жительство и разрешении на работу, возможности легально находиться в Литве».

Сообщается, что Ландсбергис заверил, что данные вопросы решаются и находятся во внимании премьер-министра Ингриды Шимоните.

Отмечается также, что в рамках универсальной уголовной юрисдикции в Литве будут и дальше возбуждаться уголовные дела, связанные с преступлениями белорусского режима. Идет работа над созданием Координационного центра по универсальной юрисдикции в Вильнюсе.

«Литва считает важным переименование нашей страны на литовском языке из Балтарусии (Белой руси) в Беларусь. Для этого белорусская сторона может выступить с таким предложением — и оно будет рассмотрено правительством Литвы», — говорится в сообщении.

Также, в связи с сентябрьским постановлением сейма о признании Светланы Тихановской законно избранным лидером Беларуси, Литва будет искать возможности по приданию официального статуса Офису Тихановской и возможности учредить белорусское представительство в стране.

 
 
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская впервые встретилась с новым министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и вице-министром...
 
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