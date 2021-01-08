В Пинске при ДТП погиб 49-летний пешеход

В Пинске и Смолевичском районе при ДТП погибли пешеходы, сообщили в МВД.



Фото: ГАИ

По предварительной информации, около 20:30 7 января в Пинске на ул. Первомайской 22-летний водитель Renault Megane сбил 49-летнего мужчину. Пешеход переходил дорогу по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора.

Второй инцидент произошел вчера около 20:15 в Смолевичском районе возле деревни Плиса. 27-летний водитель Renault Sandero, который ехал в направлении Смолевичей, сбил на проезжей части 44-летнего местного жителя.

Оба пешехода скончались на месте ДТП от полученных травм.