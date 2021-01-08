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Стало известно, сколько зарабатывают депутаты, которые поедут к Лукашенко на ВНС с «пожеланиями от народа»

08.01.2021 16:33 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Буквально через месяц – 11-12 февраля – в Минске пройдет Всебелорусское народное собрание. Уже известно, что на мероприятие собираются привезти 2 700 делегатов – столько гостей вмещает в себя площадка ивента, Дворец Республики в Минске. Гомельское издание «Флагшток» узнало, сколько зарабатывают делегаты, которые поедут на ВНС от Гомеля

Как пишет издание, первыми озвученными участниками от Гомеля стали депутаты – 15 командированных депутатов состоят в Гомельском городском Совете депутатов, еще 10 — в областном. Всего от Гомеля в собрании примут участие 75 представителей. 

«Все делегаты достаточно надежные для Лукашенко: они имеют прямое отношение к государственной системе. Это либо «вертикальщики», либо руководители государственных предприятий и учреждений. Средний возраст делегатов из числа гомельских депутатов составляет 51 год. 20 человек из 25 первый свой паспорт получали еще во времена СССР», – пишет «Флагшток». 

Сколько зарабатывают эти люди? Издание опубликовало декларации о доходах делегатов, которые они опубликовали в 2017 году. Вы удивитесь, но средний доход участников ВНС от Гомеля в 4 раза выше, чем средняя заработная плата в Гомельской области за тот же 2017 год. 
 
Смотрите сами: 



Читайте по теме: Чем так опасно «Всебеларуское собрание», которое затеял Лукашенко: подробный разбор.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Буквально через месяц – 11-12 февраля – в Минске пройдет Всебелорусское народное собрание. Уже известно, что на мероприятие собираются привезти 2 700 делегатов –...
 
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