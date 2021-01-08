Стало известно, сколько зарабатывают депутаты, которые поедут к Лукашенко на ВНС с «пожеланиями от народа»

Источник материала: KYKY

Буквально через месяц – 11-12 февраля – в Минске пройдет Всебелорусское народное собрание. Уже известно, что на мероприятие собираются привезти 2 700 делегатов – столько гостей вмещает в себя площадка ивента, Дворец Республики в Минске. Гомельское издание «Флагшток» узнало , сколько зарабатывают делегаты, которые поедут на ВНС от Гомеля.

Как пишет издание, первыми озвученными участниками от Гомеля стали депутаты – 15 командированных депутатов состоят в Гомельском городском Совете депутатов, еще 10 — в областном. Всего от Гомеля в собрании примут участие 75 представителей.

«Все делегаты достаточно надежные для Лукашенко: они имеют прямое отношение к государственной системе. Это либо «вертикальщики», либо руководители государственных предприятий и учреждений. Средний возраст делегатов из числа гомельских депутатов составляет 51 год. 20 человек из 25 первый свой паспорт получали еще во времена СССР», – пишет «Флагшток».

Сколько зарабатывают эти люди? Издание опубликовало декларации о доходах делегатов, которые они опубликовали в 2017 году. Вы удивитесь, но средний доход участников ВНС от Гомеля в 4 раза выше, чем средняя заработная плата в Гомельской области за тот же 2017 год.



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