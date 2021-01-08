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Новые уголовные дела из-за преступлений режима Лукашенко: к каким успехам привела встреча Тихановской с новым министром Литвы

08.01.2021 16:33 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Светлана Тихановская впервые встретилась с новым министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и вице-министром Мантасом Адоменасом. По информации tsikhanouskaya.org рассказываем об итогах этой встречи. 

Тихановская и Ландсбергис, в том числе, говорили о том, что Литва считает важным переименование нашей страны на литовском языке из Балтарусии (Белой руси) в Беларусь.

Ранее об этом уже писали в СМИ. 1 января заместитель председателя Государственной комиссии по языку Юрате Палените заявила: «Если такая просьба поступит, ее будет обсуждать вся Государственная комиссия по языку <...> Пока ничего говорить не буду, ответ должен быть обоснованным». 

Для того, чтобы смена названия страны произошла, Офис Светланы Тихановской может выступить с таким предложением – и оно будет рассмотрено правительством Литвы.

Также Тихановская обсудила с представителями Литвы возможность передачи для Беларуси европейской вакцины против Covid под контролем Офиса Светланы Тихановской через представителя по медицине, который появится в скором времени. Сейчас обсуждаются возможности реализации такой помощи, например, получение так называемой вакционной визы в Литве. Напомним, сейчас в Беларуси можно привиться только российской вакциной Sputnik V. 

Также министр Ландсбергис подтвердил намерение Литвы активно продвигать санкции против режима на национальном и международном уровне. Литва будет вводить запрет на въезд и выдачу виз для тех, кто участвовал в фальсификациях и осуществлял другие преступления против беларусов. 

И, что немаловажно, в Литве появятся новые уголовные дела по универсальной юрисдикции. Идет работа над созданием Координационного центра по универсальной юрисдикции в Вильнюсе. Напомним, на данный момент заведено пока что одно уголовное дело – по факту пыток в отношении бизнесмена Максима Хорошина. 

И последнее: Литва будет искать возможности по приданию официального статуса Офису Тихановской.

 
 
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Светлана Тихановская впервые встретилась с новым министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и вице-министром Мантасом Адоменасом. По информации...
 
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