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Новые уголовные дела из-за преступлений режима Лукашенко: к каким успехам привела встреча Тихановской с новым министром Литвы
Источник материала: KYKY>
Светлана Тихановская впервые встретилась с новым министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и вице-министром Мантасом Адоменасом. По
Тихановская и Ландсбергис, в том числе, говорили о том, что Литва считает важным переименование нашей страны на литовском языке из Балтарусии (Белой руси) в Беларусь.
Ранее об этом уже писали в СМИ. 1 января заместитель председателя Государственной комиссии по языку Юрате Палените заявила: «Если такая просьба поступит, ее будет обсуждать вся Государственная комиссия по языку <...> Пока ничего говорить не буду, ответ должен быть обоснованным».
Для того, чтобы смена названия страны произошла, Офис Светланы Тихановской может выступить с таким предложением – и оно будет рассмотрено правительством Литвы.
Также министр Ландсбергис подтвердил намерение Литвы активно продвигать санкции против режима на национальном и международном уровне. Литва будет вводить запрет на въезд и выдачу виз для тех, кто участвовал в фальсификациях и осуществлял другие преступления против беларусов.
И, что немаловажно, в Литве появятся новые уголовные дела по универсальной юрисдикции. Идет работа над созданием Координационного центра по универсальной юрисдикции в Вильнюсе. Напомним, на данный момент заведено пока что одно уголовное дело – по факту пыток в отношении бизнесмена Максима Хорошина.
И последнее: Литва будет искать возможности по приданию официального статуса Офису Тихановской.
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Новые уголовные дела из-за преступлений режима Лукашенко: к каким успехам привела встреча Тихановской с новым министром Литвы
Светлана Тихановская впервые встретилась с новым министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и вице-министром Мантасом Адоменасом. По информации...
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