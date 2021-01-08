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Арина Соболенко вышла в третий раунд теннисного турнира в ОАЭ

08.01.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко вышла в третий раунд теннисного турнира в ОАЭ

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в третий раунд теннисного турнира в Объединенных Арабских Эмиратах.

Сегодня наша теннисистка встречалась с представительницей Австралии Айлой Томлянович. В первом сете белоруска была сильнее со счетом 7:5. Во второй партии Соболенко добилась успеха со счетом 6:4. В третьем круге наша спортсменка сразится с Унс Жабер из Туниса.

ФОТО: WTA

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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в третий раунд теннисного турнира в Объединенных Арабских Эмиратах. Сегодня наша теннисистка встречалась с...
 
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