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Арина Соболенко вышла в третий раунд теннисного турнира в ОАЭ
Источник материала: ОНТ
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в третий раунд теннисного турнира в Объединенных Арабских Эмиратах.
Сегодня наша теннисистка встречалась с представительницей Австралии Айлой Томлянович. В первом сете белоруска была сильнее со счетом 7:5. Во второй партии Соболенко добилась успеха со счетом 6:4. В третьем круге наша спортсменка сразится с Унс Жабер из Туниса.
ФОТО: WTA
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в третий раунд теннисного турнира в Объединенных Арабских Эмиратах. Сегодня наша теннисистка встречалась с...
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