Арина Соболенко вышла в третий раунд теннисного турнира в ОАЭ

Источник материала: ОНТ

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в третий раунд теннисного турнира в Объединенных Арабских Эмиратах.

Сегодня наша теннисистка встречалась с представительницей Австралии Айлой Томлянович. В первом сете белоруска была сильнее со счетом 7:5. Во второй партии Соболенко добилась успеха со счетом 6:4. В третьем круге наша спортсменка сразится с Унс Жабер из Туниса.

ФОТО: WTA

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