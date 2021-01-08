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Цена нефти марки Brent впервые за год достигла $55

08.01.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Цена нефти марки Brent впервые за год достигла

Мировые цены на нефть продолжают рост. Так, стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 26 февраля 2020 года превысила стоимость в $55. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные биржевых торгов. 

По состоянию на 14:12 цена мартовского фьючерса нефти выросла на 1,18%, достигнув отметки в $55,02 за баррель. При этом стоимость нефти марки WTI так же выросла: баррель «черного золота» данной марки торговался по $51,3, увеличившись в стоимости на 0,92% по сравнению с предыдущим днем торгов.

Как отмечают эксперты, одной из причин роста цен стали оптимистичные прогнозы по спросу и предложению. Так, инвесторы ожидают восстановления мировой экономики в 2021 году, что должно поспособствовать росту спроса на нефть. 

Кроме того, положительное влияние оказывает и недавнее решение участников сделки ОПЕК+, определивших параметры соглашения по добыче сразу на два месяца вперед. При этом объемы добычи остались практически для всех стран прежними: исключение составили Россия и Казахстан, которые получили возможность несколько нарастить добычу в феврале и марте. Компенсировать объем увеличения взялись Саудовская Аравия и некоторые другие участники сделки, которые, напротив, дополнительно сократят добычу.

Фото: Depositphotos / Makhnach

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Мировые цены на нефть продолжают рост. Так, стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 26 февраля 2020 года превысила стоимость в $55. Об этом сообщает РИА Новости со...
 
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