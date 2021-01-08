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Курс биткоина снова обновил исторический рекорд, превысив $41 тыс.

08.01.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Курс биткоина снова обновил исторический рекорд, превысив тыс.

Стоимость самой популярной криптовалюты в мире – биткоина – вновь обновила исторический рекорд, впервые перейдя отметку в $41 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю стоимость криптовалюты по 20 биржам.

Впервые стоимость криптовалюты пересекла отметку в $41 тыс. в 14 часов 19 минут. По состоянию на 15.35 по минскому времени стоимость криптовалюты уже составила $41 505 показав суточный рост в 10,91%. 

Напомним, резкий рост стоимости криптовалюты начался во второй половине декабря 2020 года. 16 декабря стоимость валюты впервые достигла $20 042 – это был рекорд, державшийся с 2017 года. После этого стоимость криптовалюты продолжила рост. 

На долю криптовалюты приходится примерно 69,8% от совокупного объема глобального рынка криптовалют. 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Стоимость самой популярной криптовалюты в мире – биткоина – вновь обновила исторический рекорд, впервые перейдя отметку в $41 тыс. Об этом свидетельствуют данные...
 
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