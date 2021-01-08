Курс биткоина снова обновил исторический рекорд, превысив $41 тыс.

Источник материала: ОНТ

Стоимость самой популярной криптовалюты в мире – биткоина – вновь обновила исторический рекорд, впервые перейдя отметку в $41 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю стоимость криптовалюты по 20 биржам.

Впервые стоимость криптовалюты пересекла отметку в $41 тыс. в 14 часов 19 минут. По состоянию на 15.35 по минскому времени стоимость криптовалюты уже составила $41 505 показав суточный рост в 10,91%.

Напомним, резкий рост стоимости криптовалюты начался во второй половине декабря 2020 года. 16 декабря стоимость валюты впервые достигла $20 042 – это был рекорд, державшийся с 2017 года. После этого стоимость криптовалюты продолжила рост.

На долю криптовалюты приходится примерно 69,8% от совокупного объема глобального рынка криптовалют.

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