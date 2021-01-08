Boeing выплатит компенсацию более $2,5 млрд за крушение самолета 737 МАХ

Источник материала: ОНТ

Обман на миллиарды долларов. Компании Boeing предстоит выплатить крупный штраф по делу о трагическом крушении самолета 737 МАХ

Сумма компенсации составит более $2,5 миллионов. Основная часть этих средств пойдет на штрафы, а также деньги направят семьям жертв, погибших в двух авиакатастрофах. Напомним, трагические крушения рейсов авиакомпании Lion Air и Ethiopian Airlines вскрыли факты мошенничества и обмана со стороны сотрудников компании Boeing – одного из лидера в производстве воздушных судов. Так, технические пилоты Boeing передали неполные сведения о системе безопасности самолета, что и послужило причиной трагедии. В результате погибли более 300 человек. После авиакатастрофы многие страны приостановили эксплуатацию самолетов модели 737 МАХ.

Фото: © AP Photo/Ted S. Warren

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