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Boeing выплатит компенсацию более $2,5 млрд за крушение самолета 737 МАХ
Источник материала: ОНТ
Обман на миллиарды долларов. Компании Boeing предстоит выплатить крупный штраф по делу о трагическом крушении самолета 737 МАХ
Сумма компенсации составит более $2,5 миллионов. Основная часть этих средств пойдет на штрафы, а также деньги направят семьям жертв, погибших в двух авиакатастрофах. Напомним, трагические крушения рейсов авиакомпании Lion Air и Ethiopian Airlines вскрыли факты мошенничества и обмана со стороны сотрудников компании Boeing – одного из лидера в производстве воздушных судов. Так, технические пилоты Boeing передали неполные сведения о системе безопасности самолета, что и послужило причиной трагедии. В результате погибли более 300 человек. После авиакатастрофы многие страны приостановили эксплуатацию самолетов модели 737 МАХ.
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Обман на миллиарды долларов. Компании Boeing предстоит выплатить крупный штраф по делу о трагическом крушении самолета 737 МАХ Сумма компенсации составит более $2,5...
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