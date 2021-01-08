Россиянин пришел в гости к родителям возлюбленной и зарезал всю семью

Источник материала: ОНТ

Житель Казани пришел в гости к своей девушки и совершил тройное убийство. Об этом сообщает издание KazanFirst со ссылкой на источник.

8 января в столице Татарстана молодой человек пришел в гости к своей 20-летней девушке. Там находились и ее родители.

Между мужчиной и членами семьи возникла ссора, из-за чего гость схватил нож и набросился на отца, а затем на мать и свою подругу. Все трое убежали от нападавшего в подъезд, но скончались в результате полученных ранений.

Молодого человека задержали на месте преступления. По факту проводится проверка.

Фото: INFPOL.RU

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