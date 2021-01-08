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В Минске спасатели сняли с балкона четвертого этажа женщину
Источник материала: ОНТМинске спасатели сняли с балкона четвертого этажа женщину" class="one-news__figure-img">
В Минске работники МЧС спасли женщину, которая едва не упала с балкона четвертого этажа,
Происшествие случилось утром на ул.Есенина. На узком выступе балкона с внешней стороны стояла женщина. Очевидцы вызвали МЧС, а спасатели установили автолестницу, чтобы подстраховать ее от падения. Также при содействии знакомого «верхолазки» переместили ее внутрь помещения.
Сейчас женщина находится в больнице.
Фото: МЧС
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В Минске работники МЧС спасли женщину, которая едва не упала с балкона четвертого этажа, ередает БЕЛТА. Происшествие случилось утром на ул.Есенина. На узком...
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