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В Минске спасатели сняли с балкона четвертого этажа женщину

08.01.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске спасатели сняли с балкона четвертого этажа женщинуМинске спасатели сняли с балкона четвертого этажа женщину" class="one-news__figure-img">

В Минске работники МЧС спасли женщину, которая едва не упала с балкона четвертого этажа, ередает БЕЛТА.

Происшествие случилось утром на ул.Есенина. На узком выступе балкона с внешней стороны стояла женщина. Очевидцы вызвали МЧС, а спасатели установили автолестницу, чтобы подстраховать ее от падения. Также при содействии знакомого «верхолазки» переместили ее внутрь помещения.


Сейчас женщина находится в больнице.

Фото: МЧС

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Теги: Минск
 
 
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В Минске работники МЧС спасли женщину, которая едва не упала с балкона четвертого этажа, ередает БЕЛТА. Происшествие случилось утром на ул.Есенина. На узком...
 
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