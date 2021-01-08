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В Минске на одной улице произошло два ДТП с разницей в пару минут. Есть пострадавшие

08.01.2021 16:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске на одной улице произошло два ДТП с разницей в пару минут. Есть пострадавшие

В столице на ул. Железнодорожной произошло два ДТП с разницей в несколько минут. Об этом сообщили в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Volkswagen Transporter двигался со стороны ул.Суражской в направлении ул.Железнодорожной. При выборе скорости не учел погодные условия, не справился с управлением и врезался в осветительную мачту. Водителя и пассажира доставили в больницу.

Спустя несколько минут на этом же участке дороги водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и сбил двух пешеходов на остановке общественного транспорта. Одного из пешеходов с травмами доставили в учреждение здравоохранения, второй человек не пострадал.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

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В столице на ул. Железнодорожной произошло два ДТП с разницей в несколько минут. Об этом сообщили в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Volkswagen Transporter двигался со...
 
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