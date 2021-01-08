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Как обезопасить себя за рулём в снегопад? ГАИ напоминает простые правила
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По-настоящему зимняя погода в эти дни и в Беларуси. Выпавший снег серьезно осложнил ситуацию на дорогах – увеличилось количество мелких ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске несколько водителей не учли погодные условия, не справились с управлением и врезались в осветительные мачты. Образование на дорогах ледяной корки – одна из самых неприятных проблем, которые может доставить непогода.
Александра Попова, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
Сильный снегопад стал причиной перебоев с электроснабжением. Проблемы наблюдались в 135 населенных пунктах. Отключения сейчас оперативно устраняют аварийные бригады.
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Новости Беларуси. По-настоящему зимняя погода в эти дни и в Беларуси. Выпавший снег серьезно осложнил ситуацию на дорогах – увеличилось количество мелких ДТП,...
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