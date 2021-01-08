На МКАД Honda врезалась в ограждение и Toyota: непристегнутый пассажир вылетел из салона авто

Источник материала: Tut.by

Непристегнутый пассажир пострадал при столкновении двух автомобилей на МКАД, сообщили в ГАИ Минска.





Происшествие случилось днем 8 января. По предварительной информации, 19-летний водитель Honda ехал по МКАД со стороны улицы Ауэзова в направлении улицы Машиностроителей. При перестроении он не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. От удара легковушку развернуло и отбросило на попутную Toyota.





В результате ДТП пострадал непристегнутый пассажир Honda — в момент удара он вылетел из салона автомобиля. 19-летнего парня доставили в больницу для осмотра.