Европейский «Автомобиль года - 2021»: объявлены финалисты конкурса

Источник материала: Tut.by

Жюри европейского конкурса Car of the Year 2021 назвало семь автомобилей, которые остались в списке претендентов на звание «Автомобиль года».





Это предпоследний этап отбора — в следующий раз жюри конкурса соберется 1 марта, чтобы назвать победителя. На первом этапе был сформирован длинный список из 29 машин, каждая из которых до конца минувшего года поступила в продажу как минимум пяти европейских государств. Теперь жюри в составе 60 журналистов из 23 европейских стран сузили выбор до семи моделей.





Две из них уже вышли и на белорусский рынок — это новые Land Rover Defender и Skoda Octavia . Остальные пять машин в Беларуси не предлагаются — это хэтчбек Citroen C4 , кроссовер Cupra Formentor , Fiat 500, который был переведен на электротягу и вдобавок разжился четырехдверной модификацией , Toyota Yaris и электрокар Volkswagen ID.3 . А за бортом финальной семерки остались такие интересные премьеры 2020 года как Audi A3, Dacia Sandero, Hyundai Tucson, Kia Sorento и Mercedes S-класса.

В прошлый раз победителем конкурса стал хэтчбек Peugeot 208.