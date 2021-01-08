ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Европейский «Автомобиль года - 2021»: объявлены финалисты конкурса

08.01.2021 16:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Жюри европейского конкурса Car of the Year 2021 назвало семь автомобилей, которые остались в списке претендентов на звание «Автомобиль года».


Это предпоследний этап отбора — в следующий раз жюри конкурса соберется 1 марта, чтобы назвать победителя. На первом этапе был сформирован длинный список из 29 машин, каждая из которых до конца минувшего года поступила в продажу как минимум пяти европейских государств. Теперь жюри в составе 60 журналистов из 23 европейских стран сузили выбор до семи моделей.


Две из них уже вышли и на белорусский рынок — это новые Land Rover Defender и Skoda Octavia. Остальные пять машин в Беларуси не предлагаются — это хэтчбек Citroen C4, кроссовер Cupra Formentor, Fiat 500, который был переведен на электротягу и вдобавок разжился четырехдверной модификацией, Toyota Yaris и электрокар Volkswagen ID.3. А за бортом финальной семерки остались такие интересные премьеры 2020 года как Audi A3, Dacia Sandero, Hyundai Tucson, Kia Sorento и Mercedes S-класса.

В прошлый раз победителем конкурса стал хэтчбек Peugeot 208.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жюри европейского конкурса Car of the Year 2021 назвало семь автомобилей, которые остались в списке претендентов на звание «Автомобиль года».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске на одной улице произошло два ДТП с разницей в пару минут. Есть пострадавшие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by