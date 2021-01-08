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Европейский «Автомобиль года - 2021»: объявлены финалисты конкурса
Источник материала: Tut.by
Жюри европейского конкурса
Это предпоследний этап отбора — в следующий раз жюри конкурса соберется 1 марта, чтобы назвать победителя. На первом этапе был сформирован длинный список из 29 машин, каждая из которых до конца минувшего года поступила в продажу как минимум пяти европейских государств. Теперь жюри в составе 60 журналистов из 23 европейских стран сузили выбор до семи моделей.
Две из них уже вышли и на белорусский рынок — это новые
В прошлый раз
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Жюри европейского конкурса Car of the Year 2021 назвало семь автомобилей, которые остались в списке претендентов на звание «Автомобиль года».
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