Видео: внедорожник попал в подземный переход у Комаровки (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня около 16:30 на перекрестке улиц Веры Хоружей и Куйбышева случилось ДТП. Белый Infiniti QX80 оказался в подземном переходе.

Автомобиль, судя по всему, пробил перила. Как он там оказался, пока непонятно. У машины выстрелили подушки безопасности.

По словам очевидца, пострадавших нет. Читатель рассказал, что машина сперва перевернулась и затем влетела в переход.

Читательница Виктория прислала видео с места происшествия:

(будет дополнено)

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