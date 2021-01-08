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Видео: внедорожник попал в подземный переход у Комаровки (видео)

08.01.2021 17:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня около 16:30 на перекрестке улиц Веры Хоружей и Куйбышева случилось ДТП. Белый Infiniti QX80 оказался в подземном переходе.

Автомобиль, судя по всему, пробил перила. Как он там оказался, пока непонятно. У машины выстрелили подушки безопасности.

По словам очевидца, пострадавших нет. Читатель рассказал, что машина сперва перевернулась и затем влетела в переход.

Читательница Виктория прислала видео с места происшествия:

(будет дополнено)

Знаете подробности ДТП? Расскажите нам в Telegram-бот.

 
 
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Сегодня около 16:30 на перекрестке улиц Веры Хоружей и Куйбышева случилось ДТП. Белый Infiniti QX80 оказался в подземном переходе.Читать далее…
 
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