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Тогда и сейчас. Люди показали свои трогательные семейные фотографии

08.01.2021 17:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Смотреть, как что-то меняется, почти всегда интересно. Любопытно наблюдать, как строится здание, как вода точит камень, как из маленького саженца вырастает огромное дерево. И, конечно, занимательно смотреть, как дети превращаются во взрослых. 

Многие люди делятся своими детскими фотографиями, а потом показывают, как они выглядят сейчас. Мы собрали несколько таких снимков, которые показывают красоту преображения человека и скорость этого процесса. 

«Рождество 1991 года и 2019 года», 

Тогда и сейчас. Люди показали свои трогательные семейные фотографии
Фото: reddit.com/user/ChisAreLife 

«13 и 18 лет. Девушка отвергла меня, потому что я был «симпатичным, но слишком толстым». Я решил что-то с этим сделать», 

Тогда и сейчас. Люди показали свои трогательные семейные фотографии
Фото: reddit.com/user/dayeen 

«Трудно поверить, что это было 17 лет назад», 

Тогда и сейчас. Люди показали свои трогательные семейные фотографии
Фото: reddit.com/user/lovehump 

«Были соседями с рождения. Фото сделали родители невесты, когда ей было 3 года», 

Тогда и сейчас. Люди показали свои трогательные семейные фотографии
Фото: reddit.com/user/nguoiphanxu 

«Мы с братом близнецом достигли 30-летия», 

Тогда и сейчас. Люди показали свои трогательные семейные фотографии
Фото: reddit.com/user/emperorminge 

«7 января 2011 года и 7 января 2021 года», 

Тогда и сейчас. Люди показали свои трогательные семейные фотографии
Фото: reddit.com/user/Lurker-O-Reddit 

«5 сентября 2010 года и сейчас», 

Тогда и сейчас. Люди показали свои трогательные семейные фотографии
Фото: reddit.com/user/sunspotshavefaded 

Кстати, недавно мы показывали ещё одно милое перевоплощение. Брат увидел в магазине фартук и захотел воссоздать фотографию с сёстрами – здесь подробнее

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Смотреть, как что-то меняется, почти всегда интересно. Любопытно наблюдать, как строится здание, как вода точит камень, как из маленького саженца вырастает огромное...
 
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