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Тогда и сейчас. Люди показали свои трогательные семейные фотографии
Источник материала: СТВ
Смотреть, как что-то меняется, почти всегда интересно. Любопытно наблюдать, как строится здание, как вода точит камень, как из маленького саженца вырастает огромное дерево. И, конечно, занимательно смотреть, как дети превращаются во взрослых.
Многие люди делятся своими детскими фотографиями, а потом показывают, как они выглядят сейчас. Мы собрали несколько таких снимков, которые показывают красоту преображения человека и скорость этого процесса.
«Рождество 1991 года и 2019 года»,
«13 и 18 лет. Девушка отвергла меня, потому что я был «симпатичным, но слишком толстым». Я решил что-то с этим сделать»,
«Трудно поверить, что это было 17 лет назад»,
«Были соседями с рождения. Фото сделали родители невесты, когда ей было 3 года»,
«Мы с братом близнецом достигли 30-летия»,
«7 января 2011 года и 7 января 2021 года»,
«5 сентября 2010 года и сейчас»,
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Смотреть, как что-то меняется, почти всегда интересно. Любопытно наблюдать, как строится здание, как вода точит камень, как из маленького саженца вырастает огромное...
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