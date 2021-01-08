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Роман Головченко посетил Глубокский район. На какие проблемы обратил внимание премьер-министр?

08.01.2021 17:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Развитие сырьевых зон и увеличение товарности молока. Об эффективности работы агропромышленных объединений Витебской области говорили 8 января в Глубокском районе во время рабочей поездки премьер-министра Романа Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко посетил Глубокский район. На какие проблемы обратил внимание премьер-министр?

Год назад было принято решение о создании интеграционных зон. Оно закреплено указом Президента. Суть – убыточные хозяйства присоединили к передовикам отрасли. В состав структуры глубокского объединения вошли три перерабатывающих предприятия и 24 сельхозорганизации. Об итоговых результатах говорить пока рано, но положительные сдвиги видны.

Роман Головченко посетил Глубокский район. На какие проблемы обратил внимание премьер-министр?

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Как в целом по республике производство молока растет, так и в Витебской области. Растет и экспорт, и потребление его. Мы отгрузили в 2020 году на экспорт, по-моему, 4 миллиона 400 тонн молочной продукции, и заработала на этом страна более 2 миллиардов долларов. Конечно, еще есть узкие места, которые надо дальше расшивать. Есть и нехватка средств в ряде хозяйств, потому что долги мы расчистили, но пока недостаточный объем инвестиций для того, чтобы они могли самостоятельно крепко стать на ноги. Ну, в ряде районов, где неблагоприятные условия складываются для ведения сельского хозяйства – в Витебской области таких немало в силу природных обстоятельств.

Роман Головченко посетил Глубокский район. На какие проблемы обратил внимание премьер-министр?

Стоит задача повысить эффективность сырьевых зон, а для этого необходима модернизация действующих сельхозпредприятий. В Витебской области многие из них отстают от современных технологий. Из-за этого переработка загружена не на полную мощность. Все эти вопросы будут детально рассмотрены в правительстве.

Люди в материале: Роман Головченко

 
 
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Новости Беларуси. Развитие сырьевых зон и увеличение товарности молока. Об эффективности работы агропромышленных объединений Витебской области говорили 8 января...
 
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