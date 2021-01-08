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Роман Головченко посетил Глубокский район. На какие проблемы обратил внимание премьер-министр?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Развитие сырьевых зон и увеличение товарности молока. Об эффективности работы агропромышленных объединений Витебской области говорили 8 января в Глубокском районе во время рабочей поездки премьер-министра Романа Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Год назад было принято решение о создании интеграционных зон. Оно закреплено указом Президента. Суть – убыточные хозяйства присоединили к передовикам отрасли. В состав структуры глубокского объединения вошли три перерабатывающих предприятия и 24 сельхозорганизации. Об итоговых результатах говорить пока рано, но положительные сдвиги видны.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Стоит задача повысить эффективность сырьевых зон, а для этого необходима модернизация действующих сельхозпредприятий. В Витебской области многие из них отстают от современных технологий. Из-за этого переработка загружена не на полную мощность. Все эти вопросы будут детально рассмотрены в правительстве.
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Новости Беларуси. Развитие сырьевых зон и увеличение товарности молока. Об эффективности работы агропромышленных объединений Витебской области говорили 8 января...
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