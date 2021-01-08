Снегопады – это красиво. Мы собрали для вас несколько кадров настоящей зимы

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Снег – это еще и красиво! Кадры с зимними пейзажами выкладывают пользователи соцсетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.













Природа сегодня действительно несказанно похорошела – такой ее обычно пишут художники в своих полотнах.

















Тяжелый мокрый снег украсил ветки деревьев и крыши домов, превратив пейзажи в настоящую зимнюю сказку.