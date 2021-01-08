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Снегопады – это красиво. Мы собрали для вас несколько кадров настоящей зимы

08.01.2021 17:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Снег – это еще и красиво! Кадры с зимними пейзажами выкладывают пользователи соцсетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снегопады – это красиво. Мы собрали для вас несколько кадров настоящей зимы

Снегопады – это красиво. Мы собрали для вас несколько кадров настоящей зимы

Снегопады – это красиво. Мы собрали для вас несколько кадров настоящей зимы

Природа сегодня действительно несказанно похорошела – такой ее обычно пишут художники в своих полотнах.

Снегопады – это красиво. Мы собрали для вас несколько кадров настоящей зимы

Снегопады – это красиво. Мы собрали для вас несколько кадров настоящей зимы

Снегопады – это красиво. Мы собрали для вас несколько кадров настоящей зимы

Снегопады – это красиво. Мы собрали для вас несколько кадров настоящей зимы

Тяжелый мокрый снег украсил ветки деревьев и крыши домов, превратив пейзажи в настоящую зимнюю сказку.

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Новости Беларуси. Снег – это еще и красиво! Кадры с зимними пейзажами выкладывают пользователи соцсетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Природа...
 
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