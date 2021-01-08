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Аналитик озвучил условие, при котором Литва прекратит нападки на БелАЭС

08.01.2021 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Аналитик назвал условие, при котором Литва прекратит нападки на БелАЭС

Это откровенно политический вопрос, подчеркивает собеседник Sputnik. Все прекрасно понимают, что станция нормальная и отвечает всем требованиям безопасности, у МАГАТЭ к ней претензий нет. 

"Любые нападки, раздача йода населению (в Литве ― Sputnik) ― все это политические акции. Поэтому продолжить или не продолжить нападки, будут ли они усиливаться и сохраняться ―это вопрос того, что будет происходить в самой Беларуси", ― рассуждает Юшков.

По его словам, если в Беларуси "вдруг сменится власть и придут некие политические лидеры, которые устраивают Запад, все претензии к безопасности атомной станции моментально снимутся". Кроме того, Литва вполне может вернуться к закупкам электроэнергии из Беларуси, добавляет аналитик.

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Позиция европейцев по отношению к белорусскому атомному объекту вполне цинична, им не нравится политический режим в Беларуси, поэтому они создают атомной станции ауру токсичности, и все это происходит несмотря на то, что объект ― технически совершенный и безопасный, и МАГАТЭ (профессиональная организация, которая это оценивает) признала, что белорусская станция отвечает всем необходимым требованиям, говорит Юшков.

"Нормальный объект. В России работают такие станции. В Китае, насколько я помню, такая станция построена. Это не новый проект, он опробован, работает и показал, что он безопасен", ― резюмирует Юшков.

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Позиция западных политиков по отношению к БелАЭС вполне цинична – их не устраивают нынешние белорусские власти, хотя сама станция вполне безопасна, отмечает...
 
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