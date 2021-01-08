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Трамп публично отказался идти на второй президентский срок

08.01.2021 17:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дональд Трамп впервые публично отказался идти на второй срок и подтвердил: в стране запущен процесс передачи власти победителю выборов Джо Байдену.


«Новая администрация приступит к работе 20 января. Сейчас я сосредоточен на обеспечении плавной, упорядоченной передаче власти», - цитирует президента CNN.

Видеообращение Трампа появилось спустя сутки после начала протестов его сторонников в Вашингтоне, на фоне растущих призывов демократов и республиканцев добиваться досрочного прекращения полномочий 45 президента США.

Кроме того, после штурма протестующими Капитолия ставится вопрос о том, что Трамп может быть обвинен в подстрекательстве – на своих страницах в социальных сетях он одобрял действия участников протестов. Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Трампа.

В новом видео Дональд Трамп призвал к «исцелению и примирению» и сказал, что страна должна двигаться вперед.

Информированные собеседники журналистов предполагают, что видеоролик также призван остановить волну отставок чиновников в администрации Трампа и Западном крыле Белого дома.
 
 
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Дональд Трамп впервые публично отказался идти на второй срок и подтвердил: в стране запущен процесс передачи власти победителю выборов Джо Байдену.
 
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