Трамп публично отказался идти на второй президентский срок





«Новая администрация приступит к работе 20 января. Сейчас я сосредоточен на обеспечении плавной, упорядоченной передаче власти», - цитирует президента CNN.





Видеообращение Трампа появилось спустя сутки после начала протестов его сторонников в Вашингтоне, на фоне растущих призывов демократов и республиканцев добиваться досрочного прекращения полномочий 45 президента США.





Кроме того, после штурма протестующими Капитолия ставится вопрос о том, что Трамп может быть обвинен в подстрекательстве – на своих страницах в социальных сетях он одобрял действия участников протестов. Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Трампа.





В новом видео Дональд Трамп призвал к «исцелению и примирению» и сказал, что страна должна двигаться вперед.





Информированные собеседники журналистов предполагают, что видеоролик также призван остановить волну отставок чиновников в администрации Трампа и Западном крыле Белого дома.



