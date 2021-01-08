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Трамп публично отказался идти на второй президентский срок
Источник материала: Партизан
Дональд Трамп впервые публично отказался идти на второй срок и подтвердил: в стране запущен процесс передачи власти победителю выборов Джо Байдену.
«Новая администрация приступит к работе 20 января. Сейчас я сосредоточен на обеспечении плавной, упорядоченной передаче власти», - цитирует президента CNN.
Видеообращение Трампа появилось спустя сутки после начала протестов его сторонников в Вашингтоне, на фоне растущих призывов демократов и республиканцев добиваться досрочного прекращения полномочий 45 президента США.
Кроме того, после штурма протестующими Капитолия ставится вопрос о том, что Трамп может быть обвинен в подстрекательстве – на своих страницах в социальных сетях он одобрял действия участников протестов. Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Трампа.
В новом видео Дональд Трамп призвал к «исцелению и примирению» и сказал, что страна должна двигаться вперед.
Информированные собеседники журналистов предполагают, что видеоролик также призван остановить волну отставок чиновников в администрации Трампа и Западном крыле Белого дома.
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Дональд Трамп впервые публично отказался идти на второй срок и подтвердил: в стране запущен процесс передачи власти победителю выборов Джо Байдену.
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