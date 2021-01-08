Министр иностранных дел Литвы предлагает Тихановской учредить информационный офис в Литве













Министр ответил, что представительство такого рода могло бы получить статус, сходный с Информационными бюро Литвы, которые действовали за границы в годы советской оккупации.





«Мы предложили возродить такую идею для представительства белорусских людей, которое бы получило не только неправительственный статус, но, и возможно и правительство бы искало способы признать его как официальное информационное бюро, чем это ни было, это могло бы иметь более высокий статус, чем офис неправительственной организации», – сказал журналистам г-н Ландсбергис после встречи со Светланой Тихановской.





«Наше предложение было рассмотреть возможности учреждения офиса Координационного совета в Литве, но мы договорились, что еще вернемся к этому вопросу», – сказал глава МИД.





Светлана Тихановская назвала такое решение «прекрасной идеей», но воздержалась от более широких комментариев, заявил, что в данный момент идут дискуссии.





«Это прекрасное предложение, конечно, мы его поддерживаем, сейчас идут дискуссии», – сказала Тихановская.





Она поблагодарила Литву, за то, что она поднимает вопрос Беларуси на международной арене, а борьбу за демократию сравнила с борьбой литовцев за восстановление независимого демократического государства 30 лет назад.





«Мы с Литвой друзья, у нас общая история. Литва боролась за свою демократию и свободу 30 лет назад, сейчас это делаем мы. Я убеждена, что мы будем поддерживать дружественные отношения в будущем», – сказала она.



