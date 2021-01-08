"С праздничками, родные!" Макс Корж пожелал беларусам исполнения общей большой мечты

Поклонники оценили. "Лучшее пожелание, которое я слышал за последние лет 5", - отметил Nikola Motorov.





"Пригрел душу, вот настоящее поздравление", - написал Batbka Project.



"Что касается моей родины и всего, что произошло за этот год, у людей появилась общая мечта — сделать свою страну лучше, чем она есть.





Поэтому желаю белорусам так же держаться вместе, найти наиболее осторожные, но эффективные пути к достижению этой большой мечты, продолжать держать свой неповторимый стиль, требовать уважения к себе, но не вестись на провокации — ни со стороны власти, ни со стороны своих эмоциональных товарищей", - среди прочего сказал Макс Корж в своем поздравлении.











