|
SpaceX успешно вывела на орбиту турецкий спутник связи
Источник материала: Хартия'97
SpaceX успешно вывела на орбиту турецкий спутник связи
Первая ступень Falcon 9 села на плавучую платформу в океане.
Компания SpaceX успешно провела первый в новом году запуск ракеты-носителя Falcon 9. Ракета-носитель успешно вывела на орбиту Земли турецкий спутник связи Turksat 5A.
Как сообщается на странице компании в Twitter, первая ступень ракеты-носителя успешно села на плавучую платформу Just Read the Instructions, пишет
Ожидается, что спутник начнет работать во второй половине 2021 года. Масса космического аппарата составляет четыре тонны, он предназначен для предоставления услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая ступень Falcon 9 села на плавучую платформу в океане.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)