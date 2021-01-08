Источник материала: Хартия'97

SpaceX успешно вывела на орбиту турецкий спутник связи 8.01.2021, 17:29

фото: spacex.com

Первая ступень Falcon 9 села на плавучую платформу в океане.

Компания SpaceX успешно провела первый в новом году запуск ракеты-носителя Falcon 9. Ракета-носитель успешно вывела на орбиту Земли турецкий спутник связи Turksat 5A.

Как сообщается на странице компании в Twitter, первая ступень ракеты-носителя успешно села на плавучую платформу Just Read the Instructions, пишет zn.ua . Первая ступень использовалась уже в четвертый раз.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/HNrvxgRuQA — SpaceX (@SpaceX) January 8, 2021

Ожидается, что спутник начнет работать во второй половине 2021 года. Масса космического аппарата составляет четыре тонны, он предназначен для предоставления услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета.

Deployment of Turksat 5A confirmed pic.twitter.com/M1Ie1018JH — SpaceX (@SpaceX) January 8, 2021

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