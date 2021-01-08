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SpaceX успешно вывела на орбиту турецкий спутник связи

08.01.2021 17:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

SpaceX успешно вывела на орбиту турецкий спутник связи

  • 8.01.2021, 17:29
SpaceX успешно вывела на орбиту турецкий спутник связи
фото: spacex.com

Первая ступень Falcon 9 села на плавучую платформу в океане.

Компания SpaceX успешно провела первый в новом году запуск ракеты-носителя Falcon 9. Ракета-носитель успешно вывела на орбиту Земли турецкий спутник связи Turksat 5A.

Как сообщается на странице компании в Twitter, первая ступень ракеты-носителя успешно села на плавучую платформу Just Read the Instructions, пишет zn.ua. Первая ступень использовалась уже в четвертый раз.

Ожидается, что спутник начнет работать во второй половине 2021 года. Масса космического аппарата составляет четыре тонны, он предназначен для предоставления услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета.

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Первая ступень Falcon 9 села на плавучую платформу в океане.
 
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