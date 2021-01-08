Источник материала: Хартия'97

Видеофакт: Внедорожник попал в подземный переход у минской Комаровки 4 8.01.2021, 17:03

2,130

Из-за погодных условий дороги в городе очень скользкие.

Сегодня в Минске около 16:30 на перекрестке улиц Веры Хоружей и Куйбышева случилось ДТП. Белый Infiniti QX80 оказался в подземном переходе, пишет «Онлайнер» .

Автомобиль, судя по всему, пробил перила. Как он там оказался, пока непонятно. У машины выстрелили подушки безопасности.

По словам очевидца, пострадавших нет. Читатель рассказал, что машина сперва перевернулась и затем влетела в переход.

Вот видео с места происшествия:

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .