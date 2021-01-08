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Видеофакт: Внедорожник попал в подземный переход у минской Комаровки

08.01.2021 17:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Видеофакт: Внедорожник попал в подземный переход у минской Комаровки

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  • 8.01.2021, 17:03
  • 2,130
Видеофакт: Внедорожник попал в подземный переход у минской Комаровки

Из-за погодных условий дороги в городе очень скользкие.

Сегодня в Минске около 16:30 на перекрестке улиц Веры Хоружей и Куйбышева случилось ДТП. Белый Infiniti QX80 оказался в подземном переходе, пишет «Онлайнер».

Автомобиль, судя по всему, пробил перила. Как он там оказался, пока непонятно. У машины выстрелили подушки безопасности.

По словам очевидца, пострадавших нет. Читатель рассказал, что машина сперва перевернулась и затем влетела в переход.

Вот видео с места происшествия:

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Теги: Минск
 
 
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Из-за погодных условий дороги в городе очень скользкие.
 
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