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Бобруйские дорожники укладывают асфальт на снег

08.01.2021 17:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Бобруйские дорожники укладывают асфальт на снег

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  • 8.01.2021, 16:37
  • 2,163
Бобруйские дорожники укладывают асфальт на снег

Почему менять дорожное покрытие решили в такую погоду, непонятно.

В телеграм-канале «Бобруйск Online» появилось увлекательное видео, как в Бобруйске на улице Минская, 93 ремонтируют дорогу: засыпают асфальт прямо на свежевыпавший снег.

Теоретически такого рода ремонт дорожного покрытия да еще и в непогоду невозможен. Предварительно участок нужно расчистить от снега, льда и грязи, затем просушить. И только потом приступать к укладке асфальта.

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Почему менять дорожное покрытие решили в такую погоду, непонятно.
 
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