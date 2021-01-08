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Бобруйские дорожники укладывают асфальт на снег
Источник материала: Хартия'97
Бобруйские дорожники укладывают асфальт на снег
Почему менять дорожное покрытие решили в такую погоду, непонятно.
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Теоретически такого рода ремонт дорожного покрытия да еще и в непогоду невозможен. Предварительно участок нужно расчистить от снега, льда и грязи, затем просушить. И только потом приступать к укладке асфальта.
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Почему менять дорожное покрытие решили в такую погоду, непонятно.
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