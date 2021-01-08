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В Минске внедорожник влетел в подземный переход

08.01.2021 17:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 8 января на перекрестке улиц Куйбышева и Веры Хоружей в столице в подземный переход влетел внедорожник, сообщили TUT.BY очевидцы.


Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

По предварительной информации ГАИ, 42-летний водитель автомобиля Infiniti, двигаясь по ул. Веры Хоружей со стороны ул. Богдановича, при повороте налево на ул. Куйбышева не справился с управлением и въехал в подземный пешеходный переход. После осмотра медиков водителя отпустили. Пострадавших в результате ДТП нет. На месте работают сотрудники ГАИ.


Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

Фото: Максим Пушкин, TUT.BY

Фото: читатель TUT.BY

Напомним, сегодня в стране сложные погодные условия: на 8 января синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за снегопадов. На дорогах страны — заторы, ДТП, коммунальники работают в усиленном режиме.

 
 
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На месте работают сотрудники ГАИ и скорой помощи.
 
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