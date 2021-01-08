|
В Минске внедорожник влетел в подземный переход
Источник материала: Tut.by
Днем 8 января на перекрестке улиц Куйбышева и Веры Хоружей в столице в подземный переход влетел внедорожник, сообщили TUT.BY очевидцы.
По предварительной информации
Напомним, сегодня в стране сложные погодные условия: на 8 января синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за снегопадов. На дорогах страны —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На месте работают сотрудники ГАИ и скорой помощи.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)