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История длиною в полвека. Авторам воссозданного Туровского креста присудили премию «За духовное возрождение»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авторам воссозданного Туровского креста присуждена премия Президента Беларуси «За духовное возрождение». Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Святыню XIII века восстанавливали несколько лет. Впрочем, эта история началась еще в 60-х, когда археолог Петр Лысенко обнаружил свинцовые иконки во время раскопок в Турове. Сегодня артефакт находится в Минске. В город на Припяти его передадут в мае, в День памяти святителя Кирилла Туровского.
Это – кадры трехмесячной давности: Туровский крест вносят в Кафедральный собор в Минске. Что символично, в день Воздвижения Господня. Реликвию в главный православный храм страны внес владыка Вениамин. Митрополит – белорус, к тому же еще и уроженец мест, некогда входивших в Туровское княжество.
Идея воссоздать крест родилась еще в начале 60-х, но к реализации приступили лишь три года назад. Тогда был нарисован эскиз реликвии, затем к проекту присоединился Банк развития.
Готовилась документация, начались переговоры и поиск мастеров. Крест изготовили в двух экземплярах: один хранится в Академии наук, второй – в Духовной академии при кафедральном соборе в Минске.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Куратор проекта Мария Нецветаева отмечает: богословская мысль, исторический контекст и мировоззрение Средневековья в Туровском кресте собраны воедино. Каждая деталь реликвии – и камни, и орнамент – наполнены смыслом.
Кроме апостолов, на святыне изображены – по-церковному – лики Кирилла Туровского, благоверного князя Андрея Боголюбского и священномученицы Варвары.
Мария Нецветаева, председатель синодального отдела по церковному искусству, архитектуре и реставрации Белорусского Экзархата:
Над реконструкцией трудился ювелир Олег Ермолович. Это из-под его станка вышел крест Ефросинии Полоцкой. Нынешняя святыня воссоздана по похожему принципу: образцу воздвизальных крестов византийских и древнерусских храмов.
Реликвия изготовлена из кипариса и золота с драгоценными камнями: лазуритами, красными гранатами и изумрудом.
Олег Ермолович, ювелир:
Награду авторы проекта получат 12 января.
А крест отправится в Туров. Это произойдет 11 мая, в День памяти святителя Кирилла Туровского. Таким образом, Беларусь вновь обретет одну из своих главных церковных реликвий эпохи Средневековья.
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История длиною в полвека. Авторам воссозданного Туровского креста присудили премию «За духовное возрождение»
Новости Беларуси. Авторам воссозданного Туровского креста присуждена премия Президента Беларуси «За духовное возрождение». Соответствующий указ подписал...
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