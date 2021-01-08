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Читатели: в Уручье около военной части виден густой дым (видео)
Источник материала: Onliner
Читатели Onliner сообщают о дыме, который видят в минском районе Уручье. Судя по присланным видео, он наблюдается в районе военной части.
Очевидцы передают о большом количестве автомобилей МЧС, которые подъезжают к месту инцидента.
В Twitter Министерства по чрезвычайным ситуациям сказано, что горят ангары, пострадавших нет:
(будет дополнено)
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Читатели Onliner сообщают о дыме, который видят в минском районе Уручье. Судя по присланным видео, он наблюдается в районе военной части.Читать далее…
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