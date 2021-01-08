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Читатели: в Уручье около военной части виден густой дым (видео)

08.01.2021 17:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатели Onliner сообщают о дыме, который видят в минском районе Уручье. Судя по присланным видео, он наблюдается в районе военной части.

Очевидцы передают о большом количестве автомобилей МЧС, которые подъезжают к месту инцидента.

В Twitter Министерства по чрезвычайным ситуациям сказано, что горят ангары, пострадавших нет:

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Читатели Onliner сообщают о дыме, который видят в минском районе Уручье. Судя по присланным видео, он наблюдается в районе военной части.Читать далее…
 
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