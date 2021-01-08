Читатели: в Уручье около военной части виден густой дым (видео)

Источник материала: Onliner

Читатели Onliner сообщают о дыме, который видят в минском районе Уручье. Судя по присланным видео, он наблюдается в районе военной части.

Очевидцы передают о большом количестве автомобилей МЧС, которые подъезжают к месту инцидента.

В Twitter Министерства по чрезвычайным ситуациям сказано, что горят ангары, пострадавших нет:

Подразделения МЧС работают на улице Рогачевской в Минске, происходит горение в ангарах. Информации о пострадавших нет — 112.by МЧС Беларуси (@112by) January 8, 2021

(будет дополнено)