Знаменитости, которые родились в год Быка

Источник материала: Sputnik Беларусь

Символом 2021 года станет Белый Металлический Бык. Он считается независимым, настойчивым и упрямым животным. Бык любит порядок и не склонен менять свои принципы. А еще, если заглянуть в историю, он приносит славу людям, которые были рождены под его покровительством.

Sputnik вспомнил самых известных людей, которые появились на свет в год Быка.

Принцесса Диана

Эту красивую женщину знает весь мир, хотя ее давно нет в живых. Диана Фрэнсис Спенсер родилась 1 июля 1961 года в британском местечке Сандрингем. В 16 лет она встретила своего будущего мужа – принца Чарльза, за которого вышла замуж в 1981 году, став частью королевской семьи.

CC0 / Pixabay / skeeze / Pixabay / skeeze Актер Джон Траволта и принцесса Диана

Диана была невероятно популярна у журналистов. Каждый ее выход в свет обсуждался в газетах и на телевидении. Для кого-то Диана была большой модницей, для кого-то – человеком с добрым сердцем, который активно участвует в благотворительности, а для кого-то – женщиной с непростой судьбой.

В 1996 году Диана развелась с принцем Чарльзом. Спустя год она погибла в автокатастрофе в Париже. У Дианы остались два сына, которые сегодня популярны не меньше своей матери – принц Гарри и принц Уильям.

Маргарет Тэтчер

Многие ее знают как "железную леди". Однако так политика прозвали не жители Великобритании, которой она служила, а советские граждане.

Маргарет Хильда Тэтчер родилась 13 октября 1925 года в британском городе Грантем. Ее отец служил методистским пастором, поэтому она была воспитана в строгих религиозных традициях.

© Sputnik / Юрий Абрамочкин Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер

Кроме того, папа Маргарет интересовался политикой и даже был мэром родного Грантема. Правда, сама она к политике пришла не сразу. Тэтчер поступила в Оксфордский университет, где изучала химию. Во время учебы Маргарет стала председателем Ассоциации Консервативной партии, что и повлияло на ее дальнейшую судьбу.

В 1979 году Тэтчер стала премьер-министром Великобритании. В истории страны это первая женщина, которая заняла такой пост.

Она многое сделала для Британии. В первую очередь – вывела ее из экономического кризиса. Для этого Маргарет использовала весьма жесткие меры. Например, она свернула все социальные программы, отказалась спонсировать бесперспективные предприятия, выступила за приватизацию государственных компаний.

© Sputnik / Юрий Абрамочкин Встреча Михаила Горбачева и Маргарет Тэтчер в Посольстве СССР в Лондоне

Но прозвище "железная леди" британский премьер-министр получила по другому поводу. Так ее назвал советский журналист в газете "Красная звезда" после того, как Тэтчер в резкой форме раскритиковала Советский Союз.

Майя Плисецкая

Самая известная советская балерина родилась 20 ноября 1925 года в Москве. Первые годы ее жизни были наполнены болью и утратами. Отца Майи по подозрению в шпионаже расстреляли, а мать выслали в Казахстан, где находился Акмолинский лагерь жен изменников Родины.

Неизвестно, что было бы с несчастной девочкой, если бы ее к себе не забрала тетя Суламифь Мессерер - солистка Большого театра, которая и познакомила ее с балетом. Свою первую роль Майя исполнила в 14 лет, станцевав "Умирающего лебедя".

© Sputnik / Владимир Вяткин Майя Плисецкая

В биографии Плисецкой есть и другие интересные факты. Например, на протяжении 30 лет костюмы для нее шил французский кутюрье Пьер Карден. Балерина никогда не курила и не выпивала. Зато она была страстной болельщицей ЦСКА и могла говорить о футболе бесконечно.

Уолт Дисней

Этого иллюстратора знают благодаря Микки Маусу и Дональду Даку. Но первую славу ему принесли не эти персонажи.

Уолт Элайас Дисней родился 5 декабря 1901 года в Чикаго. Во время Первой мировой войны 16-летний парнишка попросился добровольцем в Красный Крест во Франции. Ему доверили водить машину скорой помощи. Вскоре этот грузовичок стал местной достопримечательностью – весь его кузов был украшен рисунками и карикатурами.

© AP У Уолта Диснея две звезды на Аллее славы и 26 статуэток "Оскар"

Когда Диснею было 22 года, он переехал в Голливуд. В кармане у начинающего иллюстратора было всего 40 долларов. Еще 250 имел при себе его брат. Заняв 500 долларов, парни соорудили подиум для кинокамеры в гараже своего дядюшки…

Уолт Дисней имеет две звезды на Аллее славы за вклад в киноискусство и за развитие телевидения. Иллюстратор был настолько талантлив, что какое-то время получал премию "Оскар" каждый год. Всего у него 26 статуэток.

Александр Демьяненко

Актера, который исполнил роль Шурика в фильмах Леонида Гайдая, знал весь Советский Союз. Хотя сам он этот образ не жаловал.

Александр Демьяненко родился 30 мая 1937 года в Свердловске. За свою жизнь сыграл 112 ролей в кино. Всеобщую любовь ему принесли фильмы "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница". Но для актера они стали роковыми. Многие режиссеры в нем видели комичного студента и приглашали на подобные роли, что доводило Демьяненко до депрессии.

© Sputnik / РИА Новости Александр Демьяненко в роли Шурика в фильме Леонида Гайдая "Кавказская пленница"

Актер не любил быть на публике. Куда приятнее ему было находиться на даче под Петербургом, где он предпочитал пылесосить и читать.

Александр Демьяненко был актером дубляжа. Его голосом "говорили" Жан-Поль Бельмондо, Роберт де Ниро, Джон Войт и другие заграничные актеры.

В год Быка родились также Марлен Дитрих, Клара Лучко, Анна Ахматова, Чарли Чаплин, Кларк Гейбл, Любовь Полищук, Нонна Мордюкова, Мерил Стрип, Анатолий Собчак... Список можно продолжать до бесконечности.

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