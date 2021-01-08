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Знаменитости, которые родились в год Быка
08.01.2021 17:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Символом 2021 года станет Белый Металлический Бык. Он считается независимым, настойчивым и упрямым животным. Бык любит порядок и не склонен менять свои принципы. А еще, если заглянуть в историю, он приносит славу людям, которые были рождены под его покровительством.
Sputnik вспомнил самых известных людей, которые появились на свет в год Быка.
Принцесса Диана
Эту красивую женщину знает весь мир, хотя ее давно нет в живых. Диана Фрэнсис Спенсер родилась 1 июля 1961 года в британском местечке Сандрингем. В 16 лет она встретила своего будущего мужа – принца Чарльза, за которого вышла замуж в 1981 году, став частью королевской семьи.
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Актер Джон Траволта и принцесса Диана
Диана была невероятно популярна у журналистов. Каждый ее выход в свет обсуждался в газетах и на телевидении. Для кого-то Диана была большой модницей, для кого-то – человеком с добрым сердцем, который активно участвует в благотворительности, а для кого-то – женщиной с непростой судьбой.
В 1996 году Диана развелась с принцем Чарльзом. Спустя год она погибла в автокатастрофе в Париже. У Дианы остались два сына, которые сегодня популярны не меньше своей матери – принц Гарри и принц Уильям.
Маргарет Тэтчер
Многие ее знают как "железную леди". Однако так политика прозвали не жители Великобритании, которой она служила, а советские граждане.
Маргарет Хильда Тэтчер родилась 13 октября 1925 года в британском городе Грантем. Ее отец служил методистским пастором, поэтому она была воспитана в строгих религиозных традициях.
© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер
Кроме того, папа Маргарет интересовался политикой и даже был мэром родного Грантема. Правда, сама она к политике пришла не сразу. Тэтчер поступила в Оксфордский университет, где изучала химию. Во время учебы Маргарет стала председателем Ассоциации Консервативной партии, что и повлияло на ее дальнейшую судьбу.
В 1979 году Тэтчер стала премьер-министром Великобритании. В истории страны это первая женщина, которая заняла такой пост.
Она многое сделала для Британии. В первую очередь – вывела ее из экономического кризиса. Для этого Маргарет использовала весьма жесткие меры. Например, она свернула все социальные программы, отказалась спонсировать бесперспективные предприятия, выступила за приватизацию государственных компаний.
© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Встреча Михаила Горбачева и Маргарет Тэтчер в Посольстве СССР в Лондоне
Но прозвище "железная леди" британский премьер-министр получила по другому поводу. Так ее назвал советский журналист в газете "Красная звезда" после того, как Тэтчер в резкой форме раскритиковала Советский Союз.
Майя Плисецкая
Самая известная советская балерина родилась 20 ноября 1925 года в Москве. Первые годы ее жизни были наполнены болью и утратами. Отца Майи по подозрению в шпионаже расстреляли, а мать выслали в Казахстан, где находился Акмолинский лагерь жен изменников Родины.
Неизвестно, что было бы с несчастной девочкой, если бы ее к себе не забрала тетя Суламифь Мессерер - солистка Большого театра, которая и познакомила ее с балетом. Свою первую роль Майя исполнила в 14 лет, станцевав "Умирающего лебедя".
© Sputnik / Владимир Вяткин
Майя Плисецкая
В биографии Плисецкой есть и другие интересные факты. Например, на протяжении 30 лет костюмы для нее шил французский кутюрье Пьер Карден. Балерина никогда не курила и не выпивала. Зато она была страстной болельщицей ЦСКА и могла говорить о футболе бесконечно.
Уолт Дисней
Этого иллюстратора знают благодаря Микки Маусу и Дональду Даку. Но первую славу ему принесли не эти персонажи.
Уолт Элайас Дисней родился 5 декабря 1901 года в Чикаго. Во время Первой мировой войны 16-летний парнишка попросился добровольцем в Красный Крест во Франции. Ему доверили водить машину скорой помощи. Вскоре этот грузовичок стал местной достопримечательностью – весь его кузов был украшен рисунками и карикатурами.
© AP
У Уолта Диснея две звезды на Аллее славы и 26 статуэток "Оскар"
Когда Диснею было 22 года, он переехал в Голливуд. В кармане у начинающего иллюстратора было всего 40 долларов. Еще 250 имел при себе его брат. Заняв 500 долларов, парни соорудили подиум для кинокамеры в гараже своего дядюшки…
Уолт Дисней имеет две звезды на Аллее славы за вклад в киноискусство и за развитие телевидения. Иллюстратор был настолько талантлив, что какое-то время получал премию "Оскар" каждый год. Всего у него 26 статуэток.
Александр Демьяненко
Актера, который исполнил роль Шурика в фильмах Леонида Гайдая, знал весь Советский Союз. Хотя сам он этот образ не жаловал.
Александр Демьяненко родился 30 мая 1937 года в Свердловске. За свою жизнь сыграл 112 ролей в кино. Всеобщую любовь ему принесли фильмы "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница". Но для актера они стали роковыми. Многие режиссеры в нем видели комичного студента и приглашали на подобные роли, что доводило Демьяненко до депрессии.
© Sputnik / РИА Новости
Александр Демьяненко в роли Шурика в фильме Леонида Гайдая "Кавказская пленница"
Актер не любил быть на публике. Куда приятнее ему было находиться на даче под Петербургом, где он предпочитал пылесосить и читать.
Александр Демьяненко был актером дубляжа. Его голосом "говорили" Жан-Поль Бельмондо, Роберт де Ниро, Джон Войт и другие заграничные актеры.
В год Быка родились также Марлен Дитрих, Клара Лучко, Анна Ахматова, Чарли Чаплин, Кларк Гейбл, Любовь Полищук, Нонна Мордюкова, Мерил Стрип, Анатолий Собчак... Список можно продолжать до бесконечности.
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Марлен Дитрих, Анна Ахматова, Чарли Чаплин, Нонна Мордюкова… И это не весь список известных "быков".
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