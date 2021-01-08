Петарда взорвалась в руке: гомельчанин остался без пальцев





Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, 45-летний гомельчанин вместе со своим знакомым отмечал Рождество. Ближе к вечеру он пошел в магазин за спиртным.





По дороге он столкнулся с компанией, которая подожгла петарду и бросила в его сторону. Мужчина поднял петарду, чтобы отбросить ее в другом направлении, но не успел — она взорвалась у него в руках.





Травма оказалась серьезная — «травматическая ампутация фаланг 5-ти пальцев правой кисти».





Мужчина госпитализирован.