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Воскрес! Россиянин "ожил" после нескольких суток в морге

08.01.2021 17:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Житель Нижегородской области РФ передумал умирать.

56-летний житель Нижегородской области Виктор Самохвалов ожил после нескольких суток пребывания в морге. Мужчину госпитализировали из-за проблем с сердцем. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но откачать так и не смогли. Тогда бездыханное тело Самохвалова доставили в районный морг. 

Какого же было удивление работников учреждения, когда через трое суток мужик очнулся и самостоятельно выбрался из холодильника.

«Я почувствовал себя плохо, проблемы с сердцем были лет десять. Позвонил соседке, чтобы пришла помочь, открыл дверь, пытался вызвать скорую. Потом ничего не помню. Очнулся, страшный холод. Это был настоящий ужас. Когда я выбрался и вышел к санитарам, чуть не напугал их», — вспоминает Виктор Самохвалов в интервью одному из местных изданий.

Специалисты отмечают, что случай нижегородца можно считать уникальным. Случается, что врачи неправильно признают человека умершим, однако «воскреснуть» после нескольких суток в морге для большинства людей является невозможным. «После трех суток в холодильнике даже здоровый человек не сможет выжить. Это почти невероятно», — объяснил специалист.
 
 
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Житель Нижегородской области РФ передумал умирать.
 
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