56-летний житель Нижегородской области Виктор Самохвалов ожил после нескольких суток пребывания в морге. Мужчину госпитализировали из-за проблем с сердцем. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но откачать так и не смогли. Тогда бездыханное тело Самохвалова доставили в районный морг.





Какого же было удивление работников учреждения, когда через трое суток мужик очнулся и самостоятельно выбрался из холодильника.





«Я почувствовал себя плохо, проблемы с сердцем были лет десять. Позвонил соседке, чтобы пришла помочь, открыл дверь, пытался вызвать скорую. Потом ничего не помню. Очнулся, страшный холод. Это был настоящий ужас. Когда я выбрался и вышел к санитарам, чуть не напугал их», — вспоминает Виктор Самохвалов в интервью одному из местных изданий.





Специалисты отмечают, что случай нижегородца можно считать уникальным. Случается, что врачи неправильно признают человека умершим, однако «воскреснуть» после нескольких суток в морге для большинства людей является невозможным. «После трех суток в холодильнике даже здоровый человек не сможет выжить. Это почти невероятно», — объяснил специалист.