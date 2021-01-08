Погода в СНГ: в Казахстане ветер опрокинул елку, в Беларусь пришло похолодание

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Морозы в Сибири взяли короткий тайм-аут, чтобы затем с новой силой сковать регион холодом. В Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях температуры опустятся на 8-12 градусов ниже нормы, там до -35. Москвичам обещают небольшой снег и минус два. На дорогах скользко. О погоде в других странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Таджикистан

Очень сильные морозы стоят на востоке Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Их называют «сибирскими». Минус 35 градусов днем – в районе селения Булункуль. А ночью столбики термометров падают до минус 52.

Спасатели предупреждают водителей об опасности снежного наката и гололедицы на перевалах. А в Душанбе сегодня небольшая облачность. Днем температура воздуха поменяет минус на плюс. Снега не ожидается.

Кыргызстан

Смог в Бишкеке почти рассеялся, уровень загрязнения воздуха уменьшился в три раза. В столице солнечно, минус восемь. Последние дни школьных каникул дети проводят на катке. Один из самых больших находится рядом с аэропортом «Манас». И работает без выходных.

Казахстан

В первый рабочий день после праздников в Алматы выглянуло солнце. Днем синоптики обещают легкий мороз, минус девять градусов. Идеальная погода для катания на лыжах и коньках. Тем более у школьников продолжаются каникулы.

Ну а большая часть Казахстана во власти экстремальных холодов. Сорокоградусные морозы на востоке и в центральной части республики.

В Западно-Казахстанской и Мангистауской области сильный ветер. В Актау шквал повалил главную елку города. Порывы достигали 20 метров в секунду.

Армения

Еще одно туманное утро в Ереване, к тому же синоптики обещают снег и до минус шести. И хотя погода не балует жителей солнцем – они стараются как можно больше времени провести на улице. Для любителей спорта в армянской столице заработали несколько катков. Самый большой открылся в Зимнем саду. Его протяженность почти два километра.

Беларусь

В Беларуси ощутимо похолодало. Столбики термометров на севере страны опустились до минус восьми. Обещают метель и гололедицу. В столице – немного теплее, днем до минус одного. Все рождественские выходные белорусская госавтоиспекция будет работать в усиленном режиме. Но не только из-за погоды – за прошлый год задержали почти 19 тысяч нетрезвых водителей. Проводят рейды и в эти каникулы.