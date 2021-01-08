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Правительство Беларуси в 2021—2025 годах намерено удерживать уровень госдолга не более 40% к ВВП

08.01.2021 17:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правительство Беларуси в 2021—2025 годах намерено удерживать уровень госдолга не более 40% к ВВП. Это предусматривает опубликованная на Национальном правовом интернет-портале программа деятельности правительства до 2025 года, которая была утверждена постановлением № 758 от 24 декабря.

Правительство Беларуси в 2021—2025 годах намерено удерживать уровень госдолга не более 40% к ВВП

Поддержание долговой устойчивости названо одной из задач Министерства финансов.

«Ограничение привлечения связанных и несвязанных займов, привлечение займов международных финансовых организаций исключительно на цели финансирования социально значимых и инфраструктурных проектов в целях обеспечения уровня государственного долга не более 40% к ВВП», — обозначено в документе.

По данным Минфина, госдолг Беларуси по итогам 11 месяцев 2020 года увеличился на 11,5 млрд рублей (25,6%) и на 1 декабря составил 56,3 млрд рублей, или 36,2% к ВВП.

Платежи по госдолгу в 2021 году оцениваются на уровне 8 млрд рублей, в том числе погашение — 4,9 млрд рублей, обслуживание — 3,1 млрд рублей.

Из общего объема платежи в иностранной валюте составят 3 млрд долларов, в том числе погашение госдолга — 1,9 млрд долларов, обслуживание — более 1,1 млрд долларов.

В целях рефинансирования части долга в 2021 году планируется осуществить заимствования на общую сумму 2,5 млрд рублей (около 1 млрд долларов), в том числе: на внешних финансовых рынках — 2 млрд рублей (775 млн долларов); на внутреннем финансовом рынке — 0,5 млрд рублей (200 млн долларов).

Часть платежей по погашению госдолга будет исполнена за счет возврата средств, предоставленных на возвратной основе организациям из средств иностранных кредиторов в сумме 564,6 млн рублей и остатков средств республиканского бюджета в сумме 1 млрд 859,5 млн рублей.

 
 
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Правительство Беларуси в 2021—2025 годах намерено удерживать уровень госдолга не более 40% к ВВП.
 
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