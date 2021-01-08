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Извержение вулкана в Индонезии: остров Ява затянуло дымом, население массово эвакуируют

08.01.2021 18:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индонезии. Массовая эвакуация в Индонезии. Из-за извержения вулкана Мерапи свои дома вынужденно покинули полтысячи жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Извержение вулкана в Индонезии: остров Ява затянуло дымом, население массово эвакуируют

Гора выпустила столб дыма и пепла на высоту 200 метров. Население призывают соблюдать меры предосторожности. За ситуацией следят сейсмологи.

Извержение вулкана в Индонезии: остров Ява затянуло дымом, население массово эвакуируют

Мерапи расположен на острове Ява и считается самым активным вулканом страны. В пределах 10 километров от горы проживают около 250 000 человек.

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Новости Индонезии. Массовая эвакуация в Индонезии. Из-за извержения вулкана Мерапи свои дома вынужденно покинули полтысячи жителей, сообщили в программе Новости...
 
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