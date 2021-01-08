Японец обнаружил на карте Google Earth своего умершего отца

Источник материала: Tut.by

Пользователь твиттера из Японии, зарегистрированный под никнеймом TeacherUfo, 4 января опубликовал два скриншота, сделанных в Google Earth. По его словам, он от скуки решил полюбоваться фотографиями родного дома, сделанными со спутника, как вдруг заметил кое-что странное, пишет Medialeaks .

«Мне было нечем заняться на карантине, поэтому я решил посмотреть на дом своих родителей в Google Earth и увидел своего отца, который умер семь лет назад, — поделился мужчина. — Он был скромным, но добрым человеком».

Но это не все открытия, которые сделал японец. В фигуре женщины с зонтом, идущей вдоль дороги, он узнал свою пока еще живую мать.

«Впереди был человек, и, когда я решил посмотреть, кто это, оказалось, там была моя мама», — добавил он.

Мужчина также попросил поддержку Google Earth по возможности не обновлять карту данной области, чтобы сохранить память о его родителе.

Другие пользователи твиттера последовали примеру TeacherUfo и стали изучать Google Earth в поисках своих почивших близких. Многим это удалось.

Например, в твите ниже написано: «Это очень милая история. Когда я рассмотрела деревню, где был дом родителей моей мамы, я нашла фото своего дедушки. Он умер четыре года назад […]. Я тут же отослала снимок маминой семье, и они так счастливы. Спасибо тебе за такое чудесное открытие!»