|
Роман Елетнов показал лучший результат в карьере на Кубке мира по биатлону
Источник материала: Tut.by
Белорусский биатлонист Роман Елетнов показал в Оберхофе лучший результат в карьере на этапе Кубка мира.
Елетнов (0+0) прошел спринт без промахов и занял в итоге десятое место. Отличную гонку провел и Сергей Бочарников (1+0), занявший 13-е место.
Антон Смольский (2+0) стал 34-м, Максим Воробей (1+1) — 45-м, Дмитрий Лазовский (2+0) — 70-м.
Все места на пьедестале заняли норвежские биатлонисты. Йоханнес Бё (0+1) стал первым, его брат Тарье (0+0) — вторым, Стурла Холм Лагрейд (0+0) — третьим.
В субботу по итогам спринта пройдет гонка преследования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский биатлонист Роман Елетнов показал в Оберхофе лучший результат в карьере на этапе Кубка мира.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)