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Роман Елетнов показал лучший результат в карьере на Кубке мира по биатлону

08.01.2021 18:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский биатлонист Роман Елетнов показал в Оберхофе лучший результат в карьере на этапе Кубка мира.


Фото: Дарья Бурякина1

Елетнов (0+0) прошел спринт без промахов и занял в итоге десятое место. Отличную гонку провел и Сергей Бочарников (1+0), занявший 13-е место.

Антон Смольский (2+0) стал 34-м, Максим Воробей (1+1) — 45-м, Дмитрий Лазовский (2+0) — 70-м.

Все места на пьедестале заняли норвежские биатлонисты. Йоханнес Бё (0+1) стал первым, его брат Тарье (0+0) — вторым, Стурла Холм Лагрейд (0+0) — третьим.

В субботу по итогам спринта пройдет гонка преследования.

 
 
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Белорусский биатлонист Роман Елетнов показал в Оберхофе лучший результат в карьере на этапе Кубка мира.
 
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