Непогода в Испании: Мадрид замело снегом, в одной из провинций до -35ºС

Источник материала: СТВ

Новости Испании. Аномально низкая температура установилась на севере Испании. В провинции Леон зафиксирован рекорд: -35ºС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Практически на всей территории страны объявлен оранжевый уровень опасности. В некоторых районах непогода привела к нарушению автомобильного движения.





В Мадриде, между тем, ожидают один из самых сильных снегопадов за несколько десятилетий.





По прогнозам синоптиков, выпадет до 20 сантиметров осадков. Местные власти призвали жителей отказаться от поездок на автомобилях.