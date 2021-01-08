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Непогода в Испании: Мадрид замело снегом, в одной из провинций до -35ºС
Источник материала: СТВ
Новости Испании. Аномально низкая температура установилась на севере Испании. В провинции Леон зафиксирован рекорд: -35ºС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Практически на всей территории страны объявлен оранжевый уровень опасности. В некоторых районах непогода привела к нарушению автомобильного движения.
В Мадриде, между тем, ожидают один из самых сильных снегопадов за несколько десятилетий.
По прогнозам синоптиков, выпадет до 20 сантиметров осадков. Местные власти призвали жителей отказаться от поездок на автомобилях.
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Новости Испании. Аномально низкая температура установилась на севере Испании. В провинции Леон зафиксирован рекорд: -35ºС, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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