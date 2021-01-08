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Непогода в Испании: Мадрид замело снегом, в одной из провинций до -35ºС

08.01.2021 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. Аномально низкая температура установилась на севере Испании. В провинции Леон зафиксирован рекорд: -35ºС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Непогода в Испании: Мадрид замело снегом, в одной из провинций до -35ºС

Практически на всей территории страны объявлен оранжевый уровень опасности. В некоторых районах непогода привела к нарушению автомобильного движения. 

Непогода в Испании: Мадрид замело снегом, в одной из провинций до -35ºС

В Мадриде, между тем, ожидают один из самых сильных снегопадов за несколько десятилетий.

Непогода в Испании: Мадрид замело снегом, в одной из провинций до -35ºС

По прогнозам синоптиков, выпадет до 20 сантиметров осадков. Местные власти призвали жителей отказаться от поездок на автомобилях. 

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Новости Испании. Аномально низкая температура установилась на севере Испании. В провинции Леон зафиксирован рекорд: -35ºС, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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