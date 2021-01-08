Реакция: «26 лет стабильности не проходят даром»

Источник материала: Салiдарнасць

Новость о подорожании лекарств не прошла незамеченной. Белорусы искренне удивляются, как же это соседней Польше удается не повышать цены? И даже нашли ответ.

Несмотря на новогодние празники, в Беларуси что ни день, то очередного сообщение о повышении налога или же росте цен. В некоторых случаях второе является логичным продолжнием первого. Так произошло и с ценами на лекарства.

Как стало известно, с февраля аптечные сети готовятся к подорожанию лекарств и медизделий . Подорожание составит порядка 10%. Причем, как заявили FINANCE.TUT.BY в одной из аптечных сетей, «подорожает почти все». Причина — повышение с 1 января ставки НДС на ввоз и продажу лекарств и медицинских изделий.





Самое любопытное, что подорожают не только ввозимые из-за рубежа лекарства, но и белорусские, так как во многих из них есть зарубежные компоненты, на которые также повысили НДС.

«26 лет стабильности не проходят даром», — отмечают по этому поводу комментаторы на дискуссионной площадке talks.by .

«На Всебелорусском собрании будет чем похвастаться перед всеодобряющими».

«Ежегодные подорожания уже стали привычными. А он до последнего ОМОНовца держаться обещал…», — вспоминают комментаторы.

Некоторые искренне возмущены, как можно повышать цены на лекарства в период пандемии:

«В цивилизованных странах, наоборот, стараются поддержать людей».

«В Беларуси и так цены на лекарственные препараты и компоненты не самые дешевые в мире. И ударит это очередное повышение по самым незащищенным категориям людей — инвалидам, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями. Вместо того, что бы сокращать расходование средств бюджета, власти не нашли ничего другого, как повысить налоги».

Отдельные комментаторы попытались объяснить ситуацию мировыми проблемами:

«А что делать? Доллар и так на 20% подорожал. Пенсии и зарплаты растут, а лекарства на прежнем уровне? Да и в мире сейчас всем не просто. Так что не болейте».

Впрочем, не нашли понимания:

«Скажите это своим пожилым родственникам: "Не болейте, дорогие, на лекарства вам все равно вашей пенсии не хватит. Держитесь там как-нибудь. А то што вы думали, всем тяжело"».

Другие же вспомнили, как росли цены на медпрепараты:

«И так все дорожало в разы и дороже сопредельных стран, Капли в нос до того, как посадили все «жулье» в отрасли, стоили 60 коп., а сейчас, при чЭсных, почти 4 рубля. НДС лишь очередной повод».

«Кто знает, почему в соседней Польше цены не меняются лет 10?» — задаются вопросом одни.

И тут же получили ответ:

«Может потому, что там президенты меняются!?»

А многие обратили внимание, что год как-то с самого начала не задался:

«На что у нас ещё нет налога либо не вырос с нового 2021 года? Откуда ждать весточки?»

«Да что там того налога? Представляю, какие еще «победы» впереди!» — иронизируют комментаторы.