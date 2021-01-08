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Разрыв шаблона: протесты в Беларуси глазами россиян

08.01.2021 18:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В декабре Центр новых идей устраивал онлайн-дискуссию, на которой российские и белорусские эксперты обменялись мнениями по поводу того, как Россия воспринимает протесты в Беларуси.



Сейчас Центр новых идей публикует основные темы и мнения, которые обсуждались на мероприятии.

Не стоит воспринимать Россию как единое целое

Что касается отношения к протестам в Беларуси исследователи условно разделяют россиян на три группы:

Лояльны к власти. Эти люди готовы поддержать любое решение властей. Они видят протесты как бунт и поддерживают Лукашенко;

Пока еще лояльны к власти. Для них Беларусь прочно ассоциируется с СССР и мифом обо всем хорошем, связанном с ним;

Оппозиционные. Поддерживают белорусское протестное движение и смотрят на белорусский протест как на пример будущего в России.

Здесь следует обратить внимание на деталь: россияне, которые оппозиционно относятся к российской власти, не обязательно поддерживают протесты в Беларуси. 

Они могут быть оппозиционно настроены к власти в России, но к Беларуси могут относиться соответственно советским или имперским мифам.

Дезориентация в российском общественном мнении

По сравнению с августом-сентябрем 2020-го россияне уделяют намного меньше внимания событиям в Беларуси. На это, по мнению исследователей, существует несколько причин:

Напряженная обстановка в России и других соседних странах;

Не владение настоящим белорусским контекстом. Не только со стороны массового сознания, но и медиа и экспертов;

Отсутствие поддержки и желания видеть Беларусь более успешной и демократической, чем Россия.

Разрыв шаблона в глазах россиян как массы

Одно из главных отличий между гражданами Беларуси и России – то, что первые, в отличие от других не потеряли веру в выборы. 

Для большинства россиян, независимо от политических взглядов, тема выборов неактуальна, это для них нечто эфемерное. Отсюда причина неполного осознания истоков белорусского протеста. 

Второе недоразумение в головах людей - развеивание мифа о Лукашенко.

Возможность аннексии Беларуси в массовом сознании белорусов и россиян

Последние замеры общественного мнения в Беларуси демонстрируют почти единогласную поддержку суверенитета Беларуси (более 90%). Причем так высказываются независимо от того, имеют ли люди лояльное отношение к протестному движению. 

А вот к массовому сознанию россиян есть разные подходы.

Нельзя исключать возможности повторения крымского сценария по отношению к Беларуси. Некоторые россияне воспринимают белорусов как русских, только немного неграмотных, живущих за счет российских дотаций. 

Другие же считают, что в отличие от Крыма россияне воспринимают Беларусь как суверенное государство, поэтому в массовом сознании существует меньше вариаций на тему так называемого восстановления исторической справедливости.

Позиция Кремля и политика в современной Беларуси и России

Во время дискуссии прозвучала мысль о том, что Россию и Беларусь объединяет отсутствие политики как сферы общественной жизни. По мнению спикеров, у современной Беларуси и России нет политики, есть отношения между разными актерами в разный период времени. 

Именно это неимоверно усложняет анализ реакции Кремля на протесты в Беларуси, делает его, скорее, похожим на гадание на кофейной гуще. Точно ясно одно: кейс Беларуси не укладывается в картину мира Кремля, поэтому сейчас есть ощущение, что там не знают, какое решение принимать
 
 
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В декабре Центр новых идей устраивал онлайн-дискуссию, на которой российские и белорусские эксперты обменялись мнениями по поводу того, как Россия воспринимает...
 
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