ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Цена нефти Brent впервые за год поднялась выше $55 за баррель

08.01.2021 18:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Нефть Brent впервые с февраля 2020 года торгуется выше отметки 55 долларов за баррель.

На бирже ICE в Лондоне днем 8 января баррель нефти с североморских месторождений с поставками в марте стоит 55,18 долларов, подорожав почти на 1,5% с открытия торговой сессии.

Биржевая цена американской WTI также выросла — до 51,48 доллара за баррель (+1,3%).

Рост цен на нефть аналитики Reuters объясняют надеждой инвесторов на восстановление мировой экономики в 2021 году. Помимо нефти растут и основные биржевые индексы в США, Европе и Японии.

Котировки Brent используются для определения цены на российские сорта нефти. Бюджет России на 2021 год сверстан исходя из ожидаемой цены на нефть Urals 45,3 доллара за баррель.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нефть Brent впервые с февраля 2020 года торгуется выше отметки 55 долларов за баррель.
 
Новости дня
Новости разные
 
Читатели: в Уручье около военной части виден густой дым (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by