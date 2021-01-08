Цена нефти Brent впервые за год поднялась выше $55 за баррель

На бирже ICE в Лондоне днем 8 января баррель нефти с североморских месторождений с поставками в марте стоит 55,18 долларов, подорожав почти на 1,5% с открытия торговой сессии.





Биржевая цена американской WTI также выросла — до 51,48 доллара за баррель (+1,3%).





Рост цен на нефть аналитики Reuters объясняют надеждой инвесторов на восстановление мировой экономики в 2021 году. Помимо нефти растут и основные биржевые индексы в США, Европе и Японии.





Котировки Brent используются для определения цены на российские сорта нефти. Бюджет России на 2021 год сверстан исходя из ожидаемой цены на нефть Urals 45,3 доллара за баррель.











