Источник материала: Хартия'97

Стоимость биткоина впервые превысила $41 тысячу 1 8.01.2021, 18:26

8 января стоимость биткоина обновила исторический максимум.

Днем 8 января стоимость криптовалюты биткоин впервые преодолела отметку в $41 тыс. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk, пишет «Гордон» . Сегодня биткоин достиг - $41 762.

Накануне биткоин преодолел отметку в $40 тыс. После этого произошло падение стоимости криптовалюты до $37 тыс. Однако сегодня она снова подорожала.



Cкриншот: coindesk.com

Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты.

Агентство отмечало, что некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.

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