Источник материала: Хартия'97

Снегопад: на дорогах страны заторы, ДТП, коммунальники работают в усиленном режиме 3 8.01.2021, 18:13

1,241

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

К выпавшему в Беларуси снегу многие оказались не готовы.

На дорогах происходят ДТП: водители не справляются с управлением автомобилей. По прогнозам, снегопад прекратится лишь к вечеру субботы. ГАИ и коммунальники работают в усиленном режиме, пишет tut.by .

Вчера в Беларуси прошли обильные снегопады, сегодня, 8 января, во многих районах страны, по прогнозам, — сильный снег. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Коммунальники работают в усиленном режиме, сообщает телеграм-канал «Минск. Официально». В предыдущие сутки в Минске уборочная техника работала без перерывов. На улицы столицы вывели более 620 единиц снегоуборочной техники, на остановках, переходах работали около 650 рабочих.

В Горремавтодоре заявили, что о снегопаде знали и были к нему готовы, все районные автодоры организовали колонны по снегоочистке. Коммунальники отработали основные маршруты. По прогнозам, снегопад прекратится к вечеру субботы, поэтому уборка продолжится.

Несмотря на усилия коммунальников, в столице происходят ДТП. По сообщению ГАИ Минска, утром 8 января на улице Железнодорожной две аварии были зафиксированы с разницей в пять минут.





Около 7.15 28-летний водитель Volkswagen Transporter ехал по путепроводу со стороны улицы Суражской в сторону улицы Железнодорожной, при выборе скорости не учел дорожные, погодные (метеорологические) условия, не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту. В результате ДТП водитель и 23-летний пассажир были доставлены в больницу для осмотра.

Спустя несколько минут 25-летний водитель Volkswagen Polo на этом же участке дороги не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и наехал на двух человек, которые стояли на остановке. Один из них — 54-летний мужчина — получил травмы и был доставлен в учреждение здравоохранения. Второй пешеход не пострадал.

Еще об одном сообщили очевидцы. Произошло оно в районе Орловской и проспекта Победителей. Машина ГАИ вылетела со встречки через забор прямо в лоб Renault Arkana. Все люди целы.



Фото читателя tut.by

Проблемы с движением есть и за пределами столицы. Об огромном заторе на трассе М6 возле Воложина в сторону Минска сообщили в телеграм-канале «АвтоГродно». Автомобили стоят уже более часа, впереди из кювета пытаются достать фуру.

— Фура лежит в кювете уже давно, но достать решили только сейчас. Организация никакая, десятки машин в очереди не двигаются уже час, — написал очевидец.



Фото: телеграм-канал «АвтоГродно»

ГАИ напоминает, при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения.

Водителям стоит избегать резких перестроений и торможений, а также отказаться от обгонов, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Для привлечения внимания в условиях недостаточной видимости дороги рекомендуется двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.

При езде в гололед даже на небольшой скорости недопустимы резкость в движениях ни при переключении передач, ни при разгоне, ни при маневрировании. Особенно опасен гололед на мостах, эстакадах, высоких насыпях, а также на подъездах к остановкам общественного транспорта, перекрестках и переходах. Лед здесь образуется нередко даже тогда, когда его нет на остальных участках дороги. Тормозить на таких участках крайне опасно.

В связи с обильным снегопадом и образованием наледи на проезжей части ГАИ несет службу в усиленном варианте, контролируя уборку улично-дорожной сети, а также сопровождая колонны снегоуборочной техники.

Владельцам не стоит оставлять свои автомашины на краю проезжей части на длительное время, чтобы не мешать работе коммунальной и снегоуборочной техники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .