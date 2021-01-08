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Автомобиль минской ГАИ влетел в ограждение и встречный «Рено»
Источник материала: Навiны
Днем 8 января в Минске в аварию попал автомобиль ГАИ, сообщили в пресс-службе ведомства.
Водитель служебной «Шкоды» ехал по улице Орловской со стороны проспекта Пушкина в направлении улицы Нововиленской. В какой-то момент автомобиль вошел в занос, вылетел за пределы дороги и снес разделительное ограждение, после чего врезался во встречный «Рено».
В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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Днем 8 января в Минске в аварию попал автомобиль ГАИ, сообщили в пресс-службе ведомства.
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